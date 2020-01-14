Эксперты: российские отели одни из самых лояльных к животным

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия вошла в число стран, где больше всего отелей, лояльных к гостям с животными, Россия вошла в число стран, где больше всего отелей, лояльных к гостям с животными, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные сервиса Taxi2airport.com.

По данным экспертов, в стране 10 831 гостиниц, в которых допускается размещение с питомцами. В итоге Россия по этому показателю заняла второе место в первой пятерке, уступив Италии. Следом идут Хорватия, Польша и Испания.

Правда, такие отели не очень востребованы. "Есть много способов позаботиться о кошке или собаке на время отъезда. Например, гораздо спокойнее оставить питомца с кем-то из родных, знакомых или в гостинице для животных", – отмечает Вадим Прасов, вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров.