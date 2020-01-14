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Туризм
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Эксперты: российские отели одни из самых лояльных к животным
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РИА Новости

Эксперты: российские отели одни из самых лояльных к животным

22:07 14.01.2020
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© Depositphotos / belchonockКотенок с книжкой
Котенок с книжкой
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия вошла в число стран, где больше всего отелей, лояльных к гостям с животными, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные сервиса Taxi2airport.com.
По данным экспертов, в стране 10 831 гостиниц, в которых допускается размещение с питомцами. В итоге Россия по этому показателю заняла второе место в первой пятерке, уступив Италии. Следом идут Хорватия, Польша и Испания.
Правда, такие отели не очень востребованы. "Есть много способов позаботиться о кошке или собаке на время отъезда. Например, гораздо спокойнее оставить питомца с кем-то из родных, знакомых или в гостинице для животных", – отмечает Вадим Прасов, вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров.
По его мнению, главный аргумент отельеров, отказывающих гостям с животными, – это опасение за здоровье следующих постояльцев. У многих может быть аллергия на кошачью или собачью шерсть, о чем человек иногда и не знает до заселения в номер.
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