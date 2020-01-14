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Иран, Украина и Канада провели встречу по крушению Boeing в Тегеране
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РИА Новости

Иран, Украина и Канада провели встречу по крушению Boeing в Тегеране

13:54 14.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Специалисты из Ирана, Украины и Канады провели трехстороннюю встречу по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, сообщается в Telegram-канале правительства ИРИ со ссылкой на официального представителя организации гражданской авиации страны.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 21:54
ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
Позднее иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийКанадаИранУкраинаВ мире
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