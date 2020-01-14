Иран, Украина и Канада провели встречу по крушению Boeing в Тегеране

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.