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2020-01-14T13:46+0300
https://ria.ru/20200114/1563399842.html
Суд продлил арест экс-президенту Киргизии Атамбаеву
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РИА Новости

Суд продлил арест экс-президенту Киргизии Атамбаеву

13:46 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 14 янв - РИА Новости. Суд продлил срок ареста экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 15 марта, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Замир Жоошев.
"Сегодня на заседании продлили меру пресечения на два месяца - то есть до 15 марта", - заявил он.
По словам Жоошева, рассмотрение дела в очередной раз перенесли из-за болезни одного из адвокатов подсудимых. Следующее судебное заседание состоится 16 января.
Рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев, началось в суде в середине ноября. Процесс проходит в закрытом режиме. Ранее суд неоднократно откладывался из-за плохого самочувствия самого Атамбаева и других подсудимых. В конце прошлого года процесс, вопреки требованиям защиты, решили перенести из Первомайского районного суда столицы в здание Госкомитета Нацбезопасности.
Алмазбек Атамбаев
9 января, 14:54
Атамбаев покинул судебное заседание в знак протеста
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. По версии следствия, к его освобождению могли быть причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
25 декабря 2019, 10:47
Президент Киргизии заявил, что ему небезразлична судьба Атамбаева
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Сооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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