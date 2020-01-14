ГД поддержала ограничение врачебной тайны наркозависимых осужденных

Заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров в ходе заседания ГД сообщил, что количество наркозависимых заключенных, которых суд призвал пройти лечение, по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 2551 человек. Подавляющее большинство из них посещают медицинские учреждения, добавил он.

Правительство отмечает, что сейчас, согласно статье 72.1 УК РФ, суд может обязать осужденных наркозависимых пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию. При этом закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не позволяет без согласия человека или его законного представителя предоставлять уголовно-исполнительным органам сведения о нем, которые составляют врачебную тайну.