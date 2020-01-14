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ГД поддержала ограничение врачебной тайны наркозависимых осужденных
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РИА Новости

ГД поддержала ограничение врачебной тайны наркозависимых осужденных

13:44 14.01.2020 (обновлено: 15:11 14.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается без согласия осужденного, который лечится от наркомании, предоставлять медицинские сведения о нем органу уголовно-исполнительной системы РФ.
Заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров в ходе заседания ГД сообщил, что количество наркозависимых заключенных, которых суд призвал пройти лечение, по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 2551 человек. Подавляющее большинство из них посещают медицинские учреждения, добавил он.
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Правительство отмечает, что сейчас, согласно статье 72.1 УК РФ, суд может обязать осужденных наркозависимых пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию. При этом закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не позволяет без согласия человека или его законного представителя предоставлять уголовно-исполнительным органам сведения о нем, которые составляют врачебную тайну.
Законопроектом предлагается дополнить перечень случаев, при которых предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, допускается без согласия гражданина или его законного представителя.
"В связи с этим законопроектом предлагается дополнить пункт 3 части 4 статьи 13 федерального закона № 323-ФЗ и установить, что при осуществлении контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие сведения предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия осужденного или его законного представителя", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Кабмин отмечает, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, будет осуществляться за счет средств, выделенных ФСИН России в установленной сфере деятельности, и не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФГосдума РФРоссияОбщество
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