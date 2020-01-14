Володин призвал Польшу извиниться за антисемитизм в предвоенное время

"В Польше уничтожили самую большую часть еврейского народа во всей Европе. И это неслучайно, коллеги, потому что именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожались евреи, славяне, военнопленные других национальностей. Во многом этому способствовала предвоенная атмосфера в Польше, и позиция руководства этой страны, которое подогревало антисемитские настроения в обществе и создавало почву для последующего геноцида, холокоста. За это сегодняшнее руководство Польши должно принести извинения евреям и всему миру", - заявил Володин, открывая весеннюю сессию Думы.