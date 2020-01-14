Володин призвал Польшу извиниться за антисемитизм в предвоенное время

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Руководство Польши должно извиниться за антисемитские настроения в обществе и создание почвы для геноцида, холокоста в преддверии Второй мировой войны, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На открытии весенней сессии Госдумы он отметил, что фашистская Германия на территории Польши истребила свыше трех миллионов евреев, и назвал эту цифру страшной.
"В Польше уничтожили самую большую часть еврейского народа во всей Европе. И это неслучайно, коллеги, потому что именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожались евреи, славяне, военнопленные других национальностей. Во многом этому способствовала предвоенная атмосфера в Польше, и позиция руководства этой страны, которое подогревало антисемитские настроения в обществе и создавало почву для последующего геноцида, холокоста. За это сегодняшнее руководство Польши должно принести извинения евреям и всему миру", - заявил Володин, открывая весеннюю сессию Думы.
Спикер Госдумы также озвучил данные Минобороны РФ о потерях советских войск при освобождении Польши.
"Зачитаю вам рассекреченную недавно справку министерства обороны о потерях в личном составе, вооружении, боевой технике и расходе материальных средств советскими Вооруженными Силами в период освобождения Польши. В освобождении Польши принимали участие 3 миллиона 246 тысяч советских солдат и офицеров и около 80 тысяч солдат и офицеров 1-й армии Войска Польского", - сказал Володин, обращаясь к депутатам.
По его словам, несмотря на тяжелое время, Советский Союз восстанавливал разрушенные войной польские железные дороги. По данным Володина, в 1944-1945 годах на эти цели было израсходовано 211 миллионов 335 тысяч рублей, или около 40 миллиардов рублей по нынешнему курсу.
"Руководителям современной Польши, прежде чем делать заявления, необходимо знать, какой ценой была завоевана свобода для польского народа. Ценою полумиллиона жизней советских солдат и офицеров. А сколько еще умерло после ранений?!" - сказал Володин.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал посла Польши в фашистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение", "сволочью и антисемитской свиньей". Комментируя соответствующий документ, российский лидер заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя". Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания Липского.
Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после слов президента России о польской политике в 30-е годы.
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