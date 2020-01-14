Володин призвал Польшу выучить слова Рузвельта о вкладе СССР в Победу

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал польским политикам ознакомиться со словами президента США Франклина Рузвельта о вкладе советских войск в борьбу с фашистской Германией, прежде чем принимать решения, оскверняющие память о Второй мировой войне.
Сейм Польши (нижняя палата парламента) ранее принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны. Его авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".
По словам Володина, сейму Польши, прежде чем принимать решения, "очерняющие память о воинах-освободителях Второй мировой войны", стоило бы ознакомиться с заявлением президента США Франклина Рузвельта.
"В тяжелые дни апреля 1942 года он (Рузвельт) говорил: "На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили - и продолжают уничтожать - больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые", - заявил Володин, открывая весеннюю сессию Думы.
Он подчеркнул, что те, кто в Польше и других странах принимают решения, искажающие историю, должны выучить слова Рузвельта наизусть.
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