Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T13:37+0300
https://ria.ru/20200114/1563399395.html
Володин призвал Польшу выучить слова Рузвельта о вкладе СССР в Победу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155984/35/1559843590_0:0:3060:1721_1036x0_80_0_0_e58e0d9786f5e186c8ca1c9f792662be.jpg
РИА Новости

Володин призвал Польшу выучить слова Рузвельта о вкладе СССР в Победу

13:37 14.01.2020
914
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал польским политикам ознакомиться со словами президента США Франклина Рузвельта о вкладе советских войск в борьбу с фашистской Германией, прежде чем принимать решения, оскверняющие память о Второй мировой войне.
Сейм Польши (нижняя палата парламента) ранее принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны. Его авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".
Варшава, Польша
02:54
Политолог объяснил, почему Польша хочет отомстить России
По словам Володина, сейму Польши, прежде чем принимать решения, "очерняющие память о воинах-освободителях Второй мировой войны", стоило бы ознакомиться с заявлением президента США Франклина Рузвельта.
"В тяжелые дни апреля 1942 года он (Рузвельт) говорил: "На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили - и продолжают уничтожать - больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые", - заявил Володин, открывая весеннюю сессию Думы.
Он подчеркнул, что те, кто в Польше и других странах принимают решения, искажающие историю, должны выучить слова Рузвельта наизусть.
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
11 января, 08:00
Большая ошибка Польши
6921010
Обсудить 1
Вторая мировая война (1939-1945)Госдума РФФранклин РузвельтВячеслав ВолодинПольшаСССРВ мире
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал Польшу извиниться за антисемитизм в предвоенное время
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
Эксперт оценил шансы Ирана на успех иска к США за убийство Сулеймани
Блогер Никки Тьюториалс
Популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером
Участники демонстрации с портретом Халифы Хафтара в Бенгази, Ливия
Эрдоган рассказал подробности переговоров по Ливии
Ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев во время работы над иллюстрациями
Ученые выяснили, каким животным принадлежат кости в пещере Таврида
Здание министерства юстиции РФ
В Минюсте раскрыли подробности вердикта ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа
Сторожевой корабль проекта 11356 Адмирал Эссен Черноморского флота на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Российский фрегат с "Калибрами" провел учения в Средиземном море
Ракетный комплекс Искандер-М
В Госдуме ответили на претензии НАТО на размещение "Искандеров-М"
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Памятник Минину и Пожарскому
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Певица Валерия
Валерия ответила на требование навсегда уехать из России
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Франц Клинцевич
В Совфеде оценили слова Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Эксперт назвал возможную причину отказа Хафтара подписать перемирие
15:42Польский оператор "Дружбы" изменил систему контроля качества нефти
15:39Посол Ирана заявил о скором визите Володина в республику
15:38Источник в МИД осудил запуск механизма по решению споров в рамках СВПД
15:35В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками
15:32В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
15:32СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
15:29Московские школьники открыли новый астероид
15:27Авиакомпании из России продолжат летать в воздушном пространстве Ирана
15:27АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений
15:21Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
Лента новостейМолния