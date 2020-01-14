Володин призвал Польшу выучить слова Рузвельта о вкладе СССР в Победу

"В тяжелые дни апреля 1942 года он (Рузвельт) говорил: "На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили - и продолжают уничтожать - больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые", - заявил Володин, открывая весеннюю сессию Думы.