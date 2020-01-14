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Популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером
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РИА Новости

Популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером

13:39 14.01.2020 (обновлено: 13:48 14.01.2020)
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© AFP 2019 / Frazer HarrisonБлогер Никки Тьюториалс
Блогер Никки Тьюториалс
© AFP 2019 / Frazer Harrison
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Известная голландская бьюти-блогер Никки де Ягер, выпускающая видео под ником NikkieTutorials, совершила каминг-аут.

"Я хочу начать этот год с правды, наконец-то рассказав вам о той части моей жизни, которая сделала меня той, кто я есть. Я не могу поверить, что сейчас говорю об этом перед всем миром, но, черт возьми, это так прекрасно чувствовать, что сейчас я это сделаю", — призналась она в последнем видео.

Никки рассказала, что "родилась в неправильном теле". Уже в детстве она почувствовала, что она не мальчик, предпочитала играть с куклами и носить одежду для девочек. В 14 лет стала принимать гормоны и полностью завершила процесс перехода в 19 лет.
Никки начала снимать видео еще в 2008 году, популярность обрела в 2015 году после ролика "Сила макияжа". Сейчас на ее канал подписаны 12,7 миллиона человек.
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