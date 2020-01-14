Популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Известная голландская бьюти-блогер Никки де Ягер, выпускающая видео под ником NikkieTutorials, совершила каминг-аут.
"Я хочу начать этот год с правды, наконец-то рассказав вам о той части моей жизни, которая сделала меня той, кто я есть. Я не могу поверить, что сейчас говорю об этом перед всем миром, но, черт возьми, это так прекрасно чувствовать, что сейчас я это сделаю", — призналась она в последнем видео.
Никки рассказала, что "родилась в неправильном теле". Уже в детстве она почувствовала, что она не мальчик, предпочитала играть с куклами и носить одежду для девочек. В 14 лет стала принимать гормоны и полностью завершила процесс перехода в 19 лет.
Никки начала снимать видео еще в 2008 году, популярность обрела в 2015 году после ролика "Сила макияжа". Сейчас на ее канал подписаны 12,7 миллиона человек.