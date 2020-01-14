В Минюсте раскрыли подробности вердикта ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

Ранее Страсбургский суд указал на отсутствие политической подоплеки во втором судебном процессе по делу ЮКОСа.

"ЕСПЧ поддержал позицию Минюста России о том, что уголовное судопроизводство на национальном уровне преследовало исключительно законные цели и каких-либо убедительных доказательств обратного, в том числе в части политической мотивированности в действиях российских властей, заявителями не предоставлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕСПЧ также отклонил требование пересмотреть предыдущие выводы суда об отсутствии нарушений при задержании заявителей положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В свою очередь Страсбургский суд подчеркнул отсутствие какой-либо новой информации и доказательств.

"Европейский Суд по правам человека также не нашел причин для возложения на российские власти ответственности за нарушение статьи 18 Конвенции в связи с отсутствием долгосрочных свиданий во время содержания заявителей под стражей в следственных изоляторах, отметив применение подобного режима ко всем подсудимым", - добавляется в сообщении.

Кроме того, ЕСПЧ признал необоснованной жалобу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на неподсудность процесса по второму уголовному делу Хамовническому районному суду Москвы," отметив, что национальные суды... поставлены в более выгодное, по сравнению с ЕСПЧ, положение для решения вопроса о процессуальной подсудности".

Также Страсбургский суд признал необоснованной жалобу Ходорковского и Лебедева "на привлечение их к уголовной ответственности повторно за одни и те же обстоятельства".

"ЕСПЧ также оставил без удовлетворения жалобу Ходорковского и Лебедева на отсутствие беспристрастности и независимости в действиях судьи Хамовнического районного суда города Москвы Данилкина, рассмотревшего уголовное дело в отношении заявителей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ЕСПЧ отметил тщательность проверки правоохранителей заявлений по факту публикаций отдельных СМИ "об оказании процессуального давления со стороны Московского городского суда". По результатам изучения итогов проверки ЕСПЧ сделал вывод о том, что "заявители не предоставили весомых и достоверных доказательств отсутствия независимости судьи, рассматривавшего уголовное дело".