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https://ria.ru/20200114/1563399305.html
В Минюсте раскрыли подробности вердикта ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа
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РИА Новости

В Минюсте раскрыли подробности вердикта ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

13:35 14.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В министерстве юстиций России раскрыли подробности вердикта ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Страсбургский суд указал на отсутствие политической подоплеки во втором судебном процессе по делу ЮКОСа.
"ЕСПЧ поддержал позицию Минюста России о том, что уголовное судопроизводство на национальном уровне преследовало исключительно законные цели и каких-либо убедительных доказательств обратного, в том числе в части политической мотивированности в действиях российских властей, заявителями не предоставлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ЕСПЧ также отклонил требование пересмотреть предыдущие выводы суда об отсутствии нарушений при задержании заявителей положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В свою очередь Страсбургский суд подчеркнул отсутствие какой-либо новой информации и доказательств.
"Европейский Суд по правам человека также не нашел причин для возложения на российские власти ответственности за нарушение статьи 18 Конвенции в связи с отсутствием долгосрочных свиданий во время содержания заявителей под стражей в следственных изоляторах, отметив применение подобного режима ко всем подсудимым", - добавляется в сообщении.
Кроме того, ЕСПЧ признал необоснованной жалобу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на неподсудность процесса по второму уголовному делу Хамовническому районному суду Москвы," отметив, что национальные суды... поставлены в более выгодное, по сравнению с ЕСПЧ, положение для решения вопроса о процессуальной подсудности".
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Также Страсбургский суд признал необоснованной жалобу Ходорковского и Лебедева "на привлечение их к уголовной ответственности повторно за одни и те же обстоятельства".
"ЕСПЧ также оставил без удовлетворения жалобу Ходорковского и Лебедева на отсутствие беспристрастности и независимости в действиях судьи Хамовнического районного суда города Москвы Данилкина, рассмотревшего уголовное дело в отношении заявителей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ЕСПЧ отметил тщательность проверки правоохранителей заявлений по факту публикаций отдельных СМИ "об оказании процессуального давления со стороны Московского городского суда". По результатам изучения итогов проверки ЕСПЧ сделал вывод о том, что "заявители не предоставили весомых и достоверных доказательств отсутствия независимости судьи, рассматривавшего уголовное дело".
"ЕСПЧ не согласился с утверждением Ходорковского и Лебедева о нарушении их презумпции невиновности вследствие сделанных в ходе ряда публичных мероприятий высказываний председателя правительства РФ по обстоятельствам соответствующих преступных деяний", - добавляется в сообщении.
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ЮКОСПлатон ЛебедевМинистерство юстиции РФЕвропейский суд по правам человекаМихаил ХодорковскийРоссияВ мире
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