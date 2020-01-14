СК завел дело после пожара на НПЗ "Лукойла" в Ухте

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает СУ СК России по Коми во вторник.

Пострадавший при пожаре на НПЗ в Коми остается в реанимации

Пострадавший при пожаре на НПЗ в Коми остается в реанимации

"По факту пожара на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предприятию причинен ущерб в размере около 12 миллионов рублей. Изучается документация по делу, следователи допрашивают руководство и сотрудников предприятия, а также продолжают выяснять причины произошедшего.