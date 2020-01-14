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СК завел дело после пожара на НПЗ "Лукойла" в Ухте
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РИА Новости

СК завел дело после пожара на НПЗ "Лукойла" в Ухте

13:33 14.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КомиПожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка"
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Коми
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка". Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает СУ СК России по Коми во вторник.
На НПЗ "Лукойла" в Коми 9 января произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров, но сократилась до 700 "квадратов". Работник организации получил тяжкий вред здоровью, он госпитализирован.
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
10 января, 13:03
Пострадавший при пожаре на НПЗ в Коми остается в реанимации
"По факту пожара на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, предприятию причинен ущерб в размере около 12 миллионов рублей. Изучается документация по делу, следователи допрашивают руководство и сотрудников предприятия, а также продолжают выяснять причины произошедшего.
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
10 января, 08:33
На НПЗ в Коми при пожаре вытекло более 500 кубов нефтепродуктов
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ЛУКОЙЛСледственный комитет РФМЧС РФКомиУхтаРоссияПроисшествия
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