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Культура
2020-01-14T21:28+0300
https://ria.ru/20200114/1563398932.html
Гомес представила новый клип на песню, посвященную Биберу
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РИА Новости

Гомес представила новый клип на песню, посвященную Биберу

21:28 14.01.2020
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала на YouTube альтернативный клип на трек "Lose you to love me".
В черно-белом видео исполнительница аккомпанирует себе на фортепиано. Многие пользователи предполагают, что в песне рассказывается об отношениях с бывшим возлюбленным — канадским певцом Джастином Бибером.

"Мне нужно было потерять тебя, чтобы любить себя <...> ты сломал меня, и теперь я это вижу <...> спустя два месяца ты нашел нам замену", — поет поп-звезда.

За сутки новая работа исполнительницы набрала более двух миллионов просмотров.
Предыдущий клип на ту же песню Гомес представила в конце октября. Видео было полностью снято на айфон.
Музыканты сходились и расходились несколько раз, начиная с 2011 года и окончательно расстались в 2017 году.
В сентябре 2019 года Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин.
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