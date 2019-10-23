Селена Гомес опубликовала новый клип, снятый на айфон

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me, который был полностью снят на IPhone.
"Спасибо всем за то, что вы стоите рядом со мной, несмотря на взлеты и падения. Я не смогла бы сделать это без вас. Клип Lose You To Love Me снят на айфон", — написала она в инстаграме.
Многие поклонники подумали, что певица посвятила композицию бывшему возлюбленному, музыканту Джастину Биберу, который 30 сентября женился на модели Хейли Болдуин.
"Если Селена хочет писать о Джастине Бибере, пусть это делать. Она может исцеляться, как ей нужно. Каждый переживает боль по-разному", — написала в Твиттере @hikarren.
В песне Гомес поет: "Мне нужно было потерять тебя, чтобы любить себя <...> ты сломал меня, и теперь я это вижу <...> спустя два месяца ты нашел нам замену".
Музыканты сходились и расходились несколько раз, начиная с 2011 года и окончательно расстались в 2017 году.