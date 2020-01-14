В Оренбуржье восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

УФА, 14 янв – РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса и еще двух машин на трассе в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло утром на 181 километре автомобильной дороги на подъезде к городу Оренбург на трассе "М-5 Урал".
"В результате столкновения трех автомобилей пострадало восемь человек. Это водитель и семь пассажиров микроавтобуса Honda Stepwgn. Все они доставлены в лечебное учреждение. Известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в УМВД по Оренбургской области.
Сотрудники полиции предварительно установили, что гражданин Узбекистана, управлявший автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, буксируя в жесткой сцепке еще одну машину той же марки, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda Stepwgn. В двух машинах Mercedes с бортовой платформой находились два автомобиля Opel.