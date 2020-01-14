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В Оренбуржье восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
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РИА Новости

В Оренбуржье восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

13:27 14.01.2020 (обновлено: 13:54 14.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской областиСтолкновение микроавтобуса и еще двух машин на трассе в Оренбургской области
Столкновение микроавтобуса и еще двух машин на трассе в Оренбургской области
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области
УФА, 14 янв – РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса и еще двух машин на трассе в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло утром на 181 километре автомобильной дороги на подъезде к городу Оренбург на трассе "М-5 Урал".
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"В результате столкновения трех автомобилей пострадало восемь человек. Это водитель и семь пассажиров микроавтобуса Honda Stepwgn. Все они доставлены в лечебное учреждение. Известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в УМВД по Оренбургской области.
Сотрудники полиции предварительно установили, что гражданин Узбекистана, управлявший автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, буксируя в жесткой сцепке еще одну машину той же марки, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda Stepwgn. В двух машинах Mercedes с бортовой платформой находились два автомобиля Opel.
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