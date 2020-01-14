В Оренбуржье восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Столкновение микроавтобуса и еще двух машин на трассе в Оренбургской области

УФА, 14 янв – РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса и еще двух машин на трассе Восемь человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса и еще двух машин на трассе в Оренбургской области , сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло утром на 181 километре автомобильной дороги на подъезде к городу Оренбург на трассе "М-5 Урал".

"В результате столкновения трех автомобилей пострадало восемь человек. Это водитель и семь пассажиров микроавтобуса Honda Stepwgn. Все они доставлены в лечебное учреждение. Известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в УМВД по Оренбургской области.