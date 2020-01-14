Эксперт прокомментировал идею расширить полномочия парламента в России

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. У парламента достаточно полномочий для эффективной работы, поэтому инициатива об их расширении не более чем политический тренд, считает политолог Александр Асафов.

Так он по просьбе РИА Новости прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о совершенствовании системы органов власти в РФ. По словам главы контрольного ведомства, вся система власти требует совершенствования, в том числе тема роли парламента.

"Выделенных (парламенту) полномочий достаточно для эффективной работы, просто нужно делать работу лучше и ближе к людям", - сказал Асафов.

По его словам, подобная инициатива выглядит красиво только на фоне общего политического тренда, но на самом деле парламенту необходимо по максимуму использовать те права и полномочия, которые он имеет сейчас.

"В реальности этот пункт не требует пересмотра, но как политический тренд высказывание Кудрина понятно", - сказал эксперт.