В Минздраве оценили борьбу с никотинсодержащей продукцией в регионах

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минздрав России отмечает рост числа регионов, где активно противодействуют распространению никотинсодержащей продукции, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
"Число регионов, активно противодействующих распространению никотинсодержащей продукции, увеличилось", - говорится в сообщении в Telegram-канале Салагая.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. В конце декабря региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотинсодержащей продукции.