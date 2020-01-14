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В Минздраве оценили борьбу с никотинсодержащей продукцией в регионах
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РИА Новости

В Минздраве оценили борьбу с никотинсодержащей продукцией в регионах

13:26 14.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минздрав России отмечает рост числа регионов, где активно противодействуют распространению никотинсодержащей продукции, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

"Число регионов, активно противодействующих распространению никотинсодержащей продукции, увеличилось", - говорится в сообщении в Telegram-канале Салагая.

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10 января, 17:31
Сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокировать
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. В конце декабря региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотинсодержащей продукции.
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Олег СалагайЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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