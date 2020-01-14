В ГД призвали разрешить ситуацию в Иране в рамках международного права

"То напряжение, которое было создано Соединенными Штатами Америки, безусловно, привело в полную боевую готовность подразделения Ирана и других стран этого региона. Мы неоднократно об этом говорили, что все это ведет к росту напряженности и, как следствие, к возникновению конфликтов", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.