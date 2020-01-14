Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T13:25+0300
https://ria.ru/20200114/1563398744.html
В ГД призвали разрешить ситуацию в Иране в рамках международного права
https://cdn23.img.ria.ru/images/155984/35/1559843590_0:0:3060:1721_1036x0_80_0_0_e58e0d9786f5e186c8ca1c9f792662be.jpg
РИА Новости

В ГД призвали разрешить ситуацию в Иране в рамках международного права

13:25 14.01.2020
126
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Урегулировать ситуацию в Иране необходимо в рамках международного права, вмешательство США привносит только хаос, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"То напряжение, которое было создано Соединенными Штатами Америки, безусловно, привело в полную боевую готовность подразделения Ирана и других стран этого региона. Мы неоднократно об этом говорили, что все это ведет к росту напряженности и, как следствие, к возникновению конфликтов", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
12:51Конфликт США и Ирана
Иран намерен привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани
Он призвал к урегулированию ситуации в плоскости международного права.
"Наша страна заявляла и еще раз заявляет, что необходимо руководствоваться международными нормами, принципами,... и в рамках Организации Объединенных Наций эти вопросы необходимо обсуждать, а вот так вот брать и решать единолично судьбу людей и стран - то, что делают США, ведет только к хаосу, войнам, трагедиям", - отметил Володин.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.
Граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
11:25Конфликт США и Ирана
Эксперт объяснил, почему Иран выиграл от обострения конфликта с США
122000
Обсудить 0
Конфликт США и ИранаГосдума РФИранСШАВ мире
Рекомендуем
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Иран намерен привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани
Президент авиакомпании Международные авиалинии Украины Евгений Дыхне во время брифинга после авиакатастрофы в Тегеране
Глава МАУ обвинил власти Ирана в авиакатастрофе украинского лайнера
Здание Государственной Думы РФ
Эксперт прокомментировал идею расширить полномочия парламента в России
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
ПНС Ливии готово принять участие в Берлинской конференции
Участники демонстрации у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране, Иран
В Иране во время протестов задержали около 30 человек
Граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Эксперт объяснил, почему Иран выиграл от обострения конфликта с США
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал Польшу выучить слова Рузвельта о вкладе СССР в Победу
Сторожевой корабль проекта 11356 Адмирал Эссен Черноморского флота на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Российский фрегат с "Калибрами" провел учения в Средиземном море
Пара старшего возраста
Ученые определили четыре основных типа старения
Британский дипломат Роберт Макэр
Тегеран рассматривает возможность высылки британского посла
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал Польшу извиниться за антисемитизм в предвоенное время
Блогер Никки Тьюториалс
Популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
Эксперт оценил шансы Ирана на успех иска к США за убийство Сулеймани
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран, Украина и Канада провели встречу по крушению Boeing в Тегеране
Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет на заседании Верховной рады
Эксперты: отзыв подписи раскольника Филарета понизил легитимность ПЦУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Эксперт назвал возможную причину отказа Хафтара подписать перемирие
15:42Польский оператор "Дружбы" изменил систему контроля качества нефти
15:39Посол Ирана заявил о скором визите Володина в республику
15:38Источник в МИД осудил запуск механизма по решению споров в рамках СВПД
15:35В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками
15:32В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
15:32СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
15:29Московские школьники открыли новый астероид
15:27Авиакомпании из России продолжат летать в воздушном пространстве Ирана
15:27АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений
15:21Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
Лента новостейМолния