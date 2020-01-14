В ГД призвали разрешить ситуацию в Иране в рамках международного права

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Урегулировать ситуацию в Иране необходимо в рамках международного права, вмешательство США привносит только хаос, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"То напряжение, которое было создано Соединенными Штатами Америки, безусловно, привело в полную боевую готовность подразделения Ирана и других стран этого региона. Мы неоднократно об этом говорили, что все это ведет к росту напряженности и, как следствие, к возникновению конфликтов", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он призвал к урегулированию ситуации в плоскости международного права.
"Наша страна заявляла и еще раз заявляет, что необходимо руководствоваться международными нормами, принципами,... и в рамках Организации Объединенных Наций эти вопросы необходимо обсуждать, а вот так вот брать и решать единолично судьбу людей и стран - то, что делают США, ведет только к хаосу, войнам, трагедиям", - отметил Володин.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.