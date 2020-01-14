Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-14T13:23+0300
https://ria.ru/20200114/1563398613.html
Более 210 крещенских купелей подготовили в Подмосковье
https://cdn23.img.ria.ru/images/154960/93/1549609356_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e7684026dec8215e2e2d498ddd6b04ae.jpg
РИА Новости

Более 210 крещенских купелей подготовили в Подмосковье

13:22 14.01.2020 (обновлено: 13:23 14.01.2020)
122
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники крещенских купаний в проруби в Киеве. 19 января 2019
Участники крещенских купаний в проруби в Киеве. 19 января 2019
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Крещенские купания на территории Московской области будут проходить в 214 купелях, безопасность жителей и гостей региона в праздник Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января обеспечат более 2,2 тысячи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Для крещенских купаний в муниципальных образованиях Подмосковья подготовлено 94 купели при храмах, церквях и у святых источников, 74 места на прудах и 46 мест на открытых водоемах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все купели оборудованы осветительными приборами, пунктами обогрева и переодевания. Кроме того, подготовлены настилы с удобными спусками в воду, везде организовано дежурство спасателей и медиков. В обеспечении безопасности жителей и гостей региона в праздник Крещения Господня будет задействовано более 2,2 тысячи человек и около 700 единиц техники.
"В связи с неустойчивым температурным режимом на многих водоемах сложились неблагоприятные условия для выхода людей на лед. Поэтому купаться в крещенскую ночь следует лишь в специально оборудованных для этого местах, где предусмотрены места обогрева, освещение и дежурство спасателей", - подчеркнул представитель ведомства.
Крещенские купания в Строгино
10 января, 19:50Религия и мировоззрение
Православный активист призвал заранее готовиться к крещенским купаниям
320000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеКрещение ГосподнеНовости - Религия и мировоззрениеМЧС РФМоскваМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет на заседании Верховной рады
Эксперты: отзыв подписи раскольника Филарета понизил легитимность ПЦУ
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
ВОЗ не исключила передачи нового коронавируса воздушно-капельным путем
Станция мерто в Неаполе
Россияне не пострадали при столкновении поездов метро в Неаполе
Участники демонстрации у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране, Иран
В Иране во время протестов задержали около 30 человек
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал Польшу выучить слова Рузвельта о вкладе СССР в Победу
Белка с новогодними подарками
В РПЦ собрали 18 тысяч подарков и 3 млн рублей для нуждающихся
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
В Минздраве оценили борьбу с никотинсодержащей продукцией в регионах
Автомобили скорой помощи
В Белгородской области мать с ребенком погибли из-за гирлянды
Здание Государственной Думы РФ
Эксперт прокомментировал идею расширить полномочия парламента в России
Продажа пиротехники
Неверов предложил запретить продажу пиротехники несовершеннолетним
Статуя Фемиды
В Петербурге похититель киндер-сюрпризов получил условный срок
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал Польшу извиниться за антисемитизм в предвоенное время
Блогер Никки Тьюториалс
Популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
Эксперт оценил шансы Ирана на успех иска к США за убийство Сулеймани
Столкновение микроавтобуса и еще двух машин на трассе в Оренбургской области
В Оренбуржье восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:42Польский оператор "Дружбы" изменил систему контроля качества нефти
15:39Посол Ирана заявил о скором визите Володина в республику
15:38Источник в МИД осудил запуск механизма по решению споров в рамках СВПД
15:35В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками
15:32В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
15:32СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
15:29Московские школьники открыли новый астероид
15:27Авиакомпании из России продолжат летать в воздушном пространстве Ирана
15:27АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений
15:21Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
Лента новостейМолния