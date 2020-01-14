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Культура
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Джаред Лето превращается в вампира в трейлере нового фильма Marvel
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РИА Новости

Джаред Лето превращается в вампира в трейлере нового фильма Marvel

17:28 14.01.2020
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. В Сеть выложили трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето, который превращается в суперзлодея, похожего на вампира, сообщает Variety.
В основе ленты комиксы Роя Томаса и Джила Кейна 1971 года. Главный герой биохимик Майкл Морбиус (Джаред Лето) ищет лекарство от своего редкого заболевания крови, он делает себе укол, от которого случайно приобретает суперспособности и становится вампиром.
В подписи к ролику Sony Pictures Entertainment назвала его одним из самых противоречивых и притягательных персонажей киновселенной.
Вампир периодически появлялся в фильмах Marvel: впервые в картине 1971 года "Удивительный Человек-паук", а затем в сериале 1992 года ("Морбиус, живой вампир").
Сценарий "Морбиуса" написали создатели "Затерянных в космосе" Мэтт Сазама и Берк Шарплесс. Премьера в России запланирована на 30 июля 2020 года.
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КультураMarvel ComicsДжаред ЛетоКино и сериалыНовости культуры
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