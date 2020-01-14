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Верховный суд приостановил работу партии "Гражданская инициатива"
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РИА Новости

Верховный суд приостановил работу партии "Гражданская инициатива"

13:14 14.01.2020 (обновлено: 13:15 14.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Верховный суд РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: исковые требования Минюста России удовлетворить, приостановить деятельность всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" на три месяца", - огласил решение судья Вячеслав Кириллов.
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Административные ответчики заявили журналистам о намерении обжаловать это решение. Оно вступит в силу, если вышестоящая инстанция отклонит апелляции и признает постановление ВС РФ законным.
Ранее Минюст сообщал, что по итогам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки дважды выносил предупреждения в адрес партии "Гражданская инициатива". Нарушения законодательства не были устранены в полном объеме в установленный срок (до 4 октября 2019 года), после чего было подано административное исковое заявление о приостановлении деятельности партии на три месяца.
В суде представители Минюста указывали, что партия частично устранила выявленные нарушения, однако более чем за год некоторые из них так и не были ликвидированы. В частности, "Гражданская инициатива" не проинформировала о смене председателя партии в должной форме, принимала членов партии до написания соответствующего заявления, вносила изменения в устав партии с нарушением законодательства - не в рамках законно организованного съезда.
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"Мы просим приостановить деятельность партии на три месяца, чтобы дать ей срок на устранение оставшихся нарушений. До этого, с весны 2019 года, партия не предпринимала никаких действий, чтобы устранить нарушения, подача административного иска фактически побудила партию устранить нарушения действующего доказательства, чем она сейчас и занимается. Мы надеемся, что партия устранит все нарушения и продолжит свою деятельность в соответствии с законом", - отметил один из делегатов министерства.
Председатель "Гражданской инициативы" Андрей Нечаев и защита фракции в целом в ходе заседания просили отклонить иск, заявляя, что в Минюсте ранее отказывались регистрировать исправления из-за формальных оснований, вплоть до "кавычек неправильного шрифта в документах", а претензии министерства безосновательны и носят политический характер.
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"Гражданская инициатива" – либеральная политическая партия, которую формально возглавляет бывший министр экономики России (1992-1993) Андрей Нечаев, а фактически – оппозиционер и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Несколько раз съезд партии принимал решение сменить её название на "Партию перемен", однако в Минюсте отказывались утверждать ребрендинг и регистрировать новое название из-за ряда допущенных нарушений. В 2018 году от партии в президенты России баллотировалась политик, телеведущая и блогер Ксения Собчак.
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Гражданская инициатива (партия)Дмитрий ГудковМинистерство юстиции РФГосдума РФВерховный суд РФКсения СобчакРоссияПолитика
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