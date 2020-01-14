Верховный суд приостановил работу партии "Гражданская инициатива"

"Суд постановил: исковые требования Минюста России удовлетворить, приостановить деятельность всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" на три месяца", - огласил решение судья Вячеслав Кириллов.

Административные ответчики заявили журналистам о намерении обжаловать это решение. Оно вступит в силу, если вышестоящая инстанция отклонит апелляции и признает постановление ВС РФ законным.

Ранее Минюст сообщал, что по итогам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки дважды выносил предупреждения в адрес партии "Гражданская инициатива". Нарушения законодательства не были устранены в полном объеме в установленный срок (до 4 октября 2019 года), после чего было подано административное исковое заявление о приостановлении деятельности партии на три месяца.

В суде представители Минюста указывали, что партия частично устранила выявленные нарушения, однако более чем за год некоторые из них так и не были ликвидированы. В частности, "Гражданская инициатива" не проинформировала о смене председателя партии в должной форме, принимала членов партии до написания соответствующего заявления, вносила изменения в устав партии с нарушением законодательства - не в рамках законно организованного съезда.

"Мы просим приостановить деятельность партии на три месяца, чтобы дать ей срок на устранение оставшихся нарушений. До этого, с весны 2019 года, партия не предпринимала никаких действий, чтобы устранить нарушения, подача административного иска фактически побудила партию устранить нарушения действующего доказательства, чем она сейчас и занимается. Мы надеемся, что партия устранит все нарушения и продолжит свою деятельность в соответствии с законом", - отметил один из делегатов министерства.

Председатель "Гражданской инициативы" Андрей Нечаев и защита фракции в целом в ходе заседания просили отклонить иск, заявляя, что в Минюсте ранее отказывались регистрировать исправления из-за формальных оснований, вплоть до "кавычек неправильного шрифта в документах", а претензии министерства безосновательны и носят политический характер.