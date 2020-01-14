МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предложил запретить продажу пиротехники несовершеннолетним и проработать административную ответственность за реализацию такой продукции детям по аналогии с ответственностью за продажу сигарет и алкоголя.
Неверов пояснил, что в настоящее время пиротехника 1-3 класса опасности продается в свободном доступе. При этом новогодние праздники ежегодно приносят новости о пострадавших, причем чаще всего страдают дети.
"Страдают и окружающие, поскольку дети не задумываются о правилах пожарной безопасности, вообще в целом о безопасности... Никто сегодня не несет за это ответственности, за эти пришествия, потому что запрета на продажу несовершеннолетним этих мини-фейверков и петард попросту в законодательстве нет. Только в одном нормативно-правовом акте я нашел очень короткую заметку о том, что нельзя продавать лицам моложе 18 лет подобные пиротехнические изделия, однако никаких санкций нет", - сказал Неверов на пленарном заседании Госдумы.
Он предложил профильным комитетам палаты парламента по безопасности и по законодательству обратить внимание на эту проблему. Неверов привел в пример административную ответственность за продажу сигарет и алкоголя несовершеннолетним.
"Кроме того, сегодня очень серьезно стоит вопрос и о качестве реализуемой продукции подобного профиля, потому что очень много контрафакта", - отметил парламентарий.
3 января, 10:04МЧС напомнило о правилах использования пиротехники