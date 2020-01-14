Неверов предложил запретить продажу пиротехники несовершеннолетним

"Страдают и окружающие, поскольку дети не задумываются о правилах пожарной безопасности, вообще в целом о безопасности... Никто сегодня не несет за это ответственности, за эти пришествия, потому что запрета на продажу несовершеннолетним этих мини-фейверков и петард попросту в законодательстве нет. Только в одном нормативно-правовом акте я нашел очень короткую заметку о том, что нельзя продавать лицам моложе 18 лет подобные пиротехнические изделия, однако никаких санкций нет", - сказал Неверов на пленарном заседании Госдумы.