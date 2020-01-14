В Иране во время протестов задержали около 30 человек

"Во время последних событий проходили задержания, однако я не имею информации о точном количестве задержанных. По предварительным данным, около 30 человек", - заявил Эсмаили.

Представитель судебной власти Ирана сообщил, что после судебного разбирательства некоторые из задержанных граждан были отпущены. Кроме того, он добавил, что кроме посла Великобритании, иностранных граждан, участвующих в протестах, замечено не было.

В субботу сотни студентов собрались у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить память погибших при крушении украинского самолета. По данным агентства Fars , акция вылилась в митинг, участников которого разогнала полиция, от 700 до тысячи студентов скандировали "радикальные лозунги", в которых требовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. Агентство Tasnim сообщало, что посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями".

Ряд западных СМИ со ссылкой на видеозаписи в соцсетях сообщали, что протесты продолжились в воскресенье, а полиция использовала против манифестантов огнестрельное оружие. Глава столичной полиции Хосейн Рахими заявлял, что полицейские относились к собравшимся людям "с мягкостью и терпимостью", не сделали "ни единого выстрела по манифестантам", поскольку получили ограничивающий приказ.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.