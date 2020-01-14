В Иране во время протестов задержали около 30 человек

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 30 человек были задержаны в ходе протестов в Иране после крушения самолета "Международных авиалиний Украины", некоторых из них уже отпустили, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.
"Во время последних событий проходили задержания, однако я не имею информации о точном количестве задержанных. По предварительным данным, около 30 человек", - заявил Эсмаили.
Представитель судебной власти Ирана сообщил, что после судебного разбирательства некоторые из задержанных граждан были отпущены. Кроме того, он добавил, что кроме посла Великобритании, иностранных граждан, участвующих в протестах, замечено не было.
В субботу сотни студентов собрались у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить память погибших при крушении украинского самолета. По данным агентства Fars, акция вылилась в митинг, участников которого разогнала полиция, от 700 до тысячи студентов скандировали "радикальные лозунги", в которых требовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. Агентство Tasnim сообщало, что посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями".
Ряд западных СМИ со ссылкой на видеозаписи в соцсетях сообщали, что протесты продолжились в воскресенье, а полиция использовала против манифестантов огнестрельное оружие. Глава столичной полиции Хосейн Рахими заявлял, что полицейские относились к собравшимся людям "с мягкостью и терпимостью", не сделали "ни единого выстрела по манифестантам", поскольку получили ограничивающий приказ.
Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель": за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.