ПНС Ливии готово принять участие в Берлинской конференции

"Конечно, если поступит приглашение, мы примем участие. Мы не получали приглашение на данный момент, однако есть новости, что приглашение готово, и на пути к нам", - сообщил Сияла.

Он подчеркнул, что в случае получения приглашения на конференции будет присутствовать глава ПНС Файез Саррадж.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.