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ПНС Ливии готово принять участие в Берлинской конференции
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РИА Новости

ПНС Ливии готово принять участие в Берлинской конференции

13:04 14.01.2020 (обновлено: 13:49 14.01.2020)
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© Фото : Виталий ЗайцевГлава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Базирующееся в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии примет участие в берлинской конференции по Ливии, если получит на нее приглашение, заявил РИА Новости глава МИД ПНС Мухаммед Сияла.
"Конечно, если поступит приглашение, мы примем участие. Мы не получали приглашение на данный момент, однако есть новости, что приглашение готово, и на пути к нам", - сообщил Сияла.
Он подчеркнул, что в случае получения приглашения на конференции будет присутствовать глава ПНС Файез Саррадж.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Обострение конфликта в ЛивииГерманияЛивияБерлин (город)В мире
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