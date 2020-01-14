ВЭБ.РФ и МСП Банк дадут 4 млрд руб на городские проекты субъектов МСП

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ВЭБ.РФ и МСП Банк договорились об открытии совместной кредитной линии в размере 4 миллиардов рублей для реализации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере развития городской экономики и комфортной городской среды, говорится в совместном сообщении пресс-служб МСП Банка и ВЭБ.РФ.

Кредиты будут предоставляться под поручительство Корпорации МСП на срок до десяти лет по ставкам, не превышающим 9,6% годовых.

"Малый бизнес – основа современной городской экономики. Именно от небольших предприятий зависит комфорт и качество жизни людей. На этом направлении мы объединяем усилия команды организаций развития – ВЭБ.РФ, Корпорации МСП и МСП Банка. Новая кредитная линия позволит увеличить финансирование сектора МСП и реализовать проекты, которые способствуют трансформации российских городов", - сказала заместитель председателя ВЭБ.РФ Марина Романова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь, председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил, что финансирование проектов по развитию городской экономики требует комплексного подхода.

"В МСП Банке создано специальное кредитное предложение для совместного с ВЭБ.РФ финансирования субъектов МСП, осуществляющих деятельность в таких сферах, как ЖКХ, комплексное развитие и благоустройство городской территории, "умный город", общественный транспорт, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов, благоустройство улично-дорожной сети, городское освещение, создание культурно-досуговой и социальной инфраструктуры, общественное питание, гостинично-ресторанный бизнес, деятельность в сфере розничной торговли и здравоохранение", - пояснил Голованов.

По его оценке, фондирование со стороны ВЭБ.РФ при поддержке Корпорации МСП станет действенным и эффективным инструментом, позволяющим привлечь малые и средние компании к решению задач по повышению качества городской среды.