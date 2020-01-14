Глава МАУ обвинил власти Ирана в авиакатастрофе украинского лайнера

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне во время брифинга после авиакатастрофы в Тегеране

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне во время брифинга после авиакатастрофы в Тегеране

"Если вы хотите знать мое мнение – виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку или система активировалась сама", - заявил Дыхне в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое опубликовано во вторник.

По его словам, власти Ирана должны были позаботиться о безопасности не только украинского борта, но и всего своего воздушного пространства. Они должны были закрыть его, если они не готовы нести ответственность за безопасность, как это предусмотрено международными требованиями. "А они нарушили свои международные соглашения. Не выполнили главную функцию – не обеспечили безопасность. Мы обеспечили, а они нет", - добавил он.

Вместе с тем Дыхне отметил, что криминальная комиссия продолжает расследовать обстоятельства авиакатастрофы. Он сказал, что по окончанию работы криминальной комиссии станет окончательно ясно, кто виноват в случившемся.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.