Эксперты: отзыв подписи раскольника Филарета понизил легитимность ПЦУ

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости, Артем Буденный. Отзыв подписи "патриарха Филарета" (Денисенко) под постановлением поместного собора, решением которого на Украине в 2018 году создали так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), понижает легитимность этой и без того неканонической церковной структуры, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Ранее глава упраздненной "Украинской православной церкви Киевского патриархата" раскольник Филарет (Михаил Денисенко) отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой ПЦУ в 2018 году.

"Это очень сильный моральный удар по проекту ПЦУ – и без того сомнительному. Для православных ПЦУ - это просто раскол и ересь, а для людей сторонних это сигнал: то, что создавалось как якобы религиозное объединение украинского народа, оказалось политическим фейком", - сказал РИА Новости политолог Аркадий Малер. По его словам, создание ПЦУ было госзаказом: наспех скроить раскольников под президентские выборы Петра Порошенко.

По мнению религиоведа Романа Силантьева, отзыв подписи Денисенко доказывает, что попытка преодолеть раскол путем создания ПЦУ привела лишь к новому расколу.

"В ПЦУ будут делать вид, что ничего не случилось, продолжат работать. Но пока Филарет не скончается, будут идти бесконечные тяжбы и дрязги. ПЦУ, может, и "проживет" достаточно долго, но в статусе очередной раскольнической группы", - отметил он.

Вместе с тем, эксперты не прогнозируют повышение внимания со стороны украинского государства к теме легитимности ПЦУ после отзыва подписи Денисенко.

"Юридические последствия для ПЦУ будут намного более серьезными, если власти начнут "копать" и попытаются выяснить основания для создания этой организации. Тут же встанет и вопрос с захватом храмов (канонической УПЦ) и поиска заказчика создания ПЦУ - а это Порошенко и Фанар (район в Стамбуле, где расположена резиденция Константинопольского патриарха). Конечно, на Украине серьезно не будут обращать внимание на это заявление (Денисенко об отзыве подписи). Да и к самому Денисенко серьезно уже не относятся", - считает Аркадий Малер.

По его словам, Денисенко хотел создать свою легальную Церковь на Украине, но это было не нужно Константинопольскому патриарху Варфоломею, который "хочет стать восточным папой и подчинить себе мировое православие".

"Конфликт между ними (Денисенко и Варфоломеем) был ожидаем. Был один способ его избежать: если бы Денисенко признал себя "простым" епископом Константинопольского патриархата, с чем он никогда бы не согласился, потому что вся его деятельность за последние 30 лет была ориентирована на самого себя. Для Денисенко Церковь - он сам", - уверен Малер.

По мнению эксперта, на Фанаре понадеялись, что Денисенко будет счастлив, если его просто легализуют (после признания ПЦУ со стороны Константинопольского Патриархата), а "Денисенко хотел как минимум получить статус патриарха".

"Теперь же Варфоломей фактически уничтожил это образование (Киевский патриархат), переведя его под себя", - подытожил политолог.

Эксперты по разному видят судьбу "митрополита" Макария (в прошлом – главы неканонической Украинской автокефальной православной церкви – УАПЦ, которая также вошла состав ПЦУ). "Вполне возможно, что, глядя на Денисенко, взбунтуется и Макарий, когда обнаружит, что его тоже надурили", - полагает Силантьев.

Аркадий Малер, напротив, уверен, что УАПЦ, "которая давно хотела перейти под юрисдикцию Константинопольского патриархата и у которой больших амбиций не было", - единственный реальный выгодополучатель от проекта создания ПЦУ.

В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.