МИД предупредил россиян об эвакуации на Филиппинах

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России напомнило россиянам о том, что в прилегающих к вулкану Тааль районах Филиппин усилены меры безопасности и проводится эвакуация людей.

"Филиппины – в связи с извержением вулкана Тааль в провинции Батангас (о. Лусон) объявлен режим чрезвычайной ситуации; действует четвертый уровень опасности по пятибалльной шкале; в прилегающих к вулкану районах усилены меры безопасности, проводится эвакуация", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter

Ранее в посольстве РФ на Филиппинах сообщили РИА Новости, что дипмиссия пока не получала жалоб и обращений от российских туристов на фоне задержек рейсов в аэропорту столицы страны после извержения вулкана Тааль. В посольстве отметили, что в настоящее время местный аэропорт работает в штатном режиме, авиакомпании начали осуществление рейсов и начинают отправлять пассажиров в разных направлениях.

Российское посольство РФ также настоятельно рекомендует выезжающим пассажирам проверять статус рейсов и просит взаимодействовать с представителями авиакомпаний.

Ранее портал Rappler со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) сообщил, что вулкан Тааль на Филиппинах сохраняет активность и за последние сутки выбросил столб пепла на высоту почти 2 тысяч метров, а фонтаны лавы - на высоту до 500 метров.