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МИД предупредил россиян об эвакуации на Филиппинах
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РИА Новости

МИД предупредил россиян об эвакуации на Филиппинах

12:56 14.01.2020 (обновлено: 13:41 14.01.2020)
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© REUTERS / Eloisa LopezИзвержение вулкана Тааль на Филиппинах
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах
© REUTERS / Eloisa Lopez
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России напомнило россиянам о том, что в прилегающих к вулкану Тааль районах Филиппин усилены меры безопасности и проводится эвакуация людей.
"Филиппины – в связи с извержением вулкана Тааль в провинции Батангас (о. Лусон) объявлен режим чрезвычайной ситуации; действует четвертый уровень опасности по пятибалльной шкале; в прилегающих к вулкану районах усилены меры безопасности, проводится эвакуация", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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Ранее в посольстве РФ на Филиппинах сообщили РИА Новости, что дипмиссия пока не получала жалоб и обращений от российских туристов на фоне задержек рейсов в аэропорту столицы страны после извержения вулкана Тааль. В посольстве отметили, что в настоящее время местный аэропорт работает в штатном режиме, авиакомпании начали осуществление рейсов и начинают отправлять пассажиров в разных направлениях.
Российское посольство РФ также настоятельно рекомендует выезжающим пассажирам проверять статус рейсов и просит взаимодействовать с представителями авиакомпаний.
Ранее портал Rappler со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) сообщил, что вулкан Тааль на Филиппинах сохраняет активность и за последние сутки выбросил столб пепла на высоту почти 2 тысяч метров, а фонтаны лавы - на высоту до 500 метров.
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В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале и рекомендовал провести полную эвакуацию с территорий, прилегающих к вулкану. Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.
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