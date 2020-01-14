Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T13:13+0300
https://ria.ru/20200114/1563397103.html
Володин назвал защиту исторической памяти приоритетом в работе Госдумы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156049/91/1560499197_0:0:2788:1569_1036x0_80_0_0_88a9d8332bce26652dedc58ccfe3cdba.jpg
РИА Новости

Володин назвал защиту исторической памяти приоритетом в работе Госдумы

12:55 14.01.2020 (обновлено: 13:13 14.01.2020)
84
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вопрос защиты исторической памяти будет приоритетом в работе комитетов Госдумы, а также делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и на других международных площадках, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Только слабые и лживые политики не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над "коричневой чумой". Одни пытаются навязать миру ложное представление о событиях того времени. Другие – трусливо молчат. Именно с их молчаливого согласия неонацисты разрушают могилы наших солдат. Оскорблять тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма, мы не позволим", - заявил Володин, открывая весеннюю сессию Думы.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
24 декабря 2019, 15:31
Путин: архивов, которые не дадут исказить память о ВОВ, достаточно
В связи с этим, отметил политик, нужно вести соответствующую работу в рамках парламентского измерения.
"Правильно было бы комитетам Государственной Думы по международным делам, образованию и науке, культуре, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, нашим делегациям в ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ и других межпарламентских структурах… считать вопрос защиты исторической памяти для себя приоритетом в работе. И мы эту работу должны проводить постоянно, потому что для нас это самая главная задача – сберечь память о наших дедах, прадедах", - отметил спикер Госдумы.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
24 декабря 2019, 18:49
В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
700003
Обсудить 2
Госдума РФСНГВячеслав ВолодинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыОбщество
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
15:01Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
14:59В Белоруссии рассказали об "альтернативных" вариантах поставок нефти
14:56На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке
14:55Парламент Египта одобрил продление режима чрезвычайного положения
Лента новостейМолния