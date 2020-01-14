Володин назвал защиту исторической памяти приоритетом в работе Госдумы

"Только слабые и лживые политики не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над "коричневой чумой". Одни пытаются навязать миру ложное представление о событиях того времени. Другие – трусливо молчат. Именно с их молчаливого согласия неонацисты разрушают могилы наших солдат. Оскорблять тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма, мы не позволим", - заявил Володин, открывая весеннюю сессию Думы.