Володин назвал защиту исторической памяти приоритетом в работе Госдумы

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вопрос защиты исторической памяти будет приоритетом в работе комитетов Госдумы, а также делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и на других международных площадках, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Только слабые и лживые политики не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над "коричневой чумой". Одни пытаются навязать миру ложное представление о событиях того времени. Другие – трусливо молчат. Именно с их молчаливого согласия неонацисты разрушают могилы наших солдат. Оскорблять тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма, мы не позволим", - заявил Володин, открывая весеннюю сессию Думы.
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В связи с этим, отметил политик, нужно вести соответствующую работу в рамках парламентского измерения.
"Правильно было бы комитетам Государственной Думы по международным делам, образованию и науке, культуре, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, нашим делегациям в ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ и других межпарламентских структурах… считать вопрос защиты исторической памяти для себя приоритетом в работе. И мы эту работу должны проводить постоянно, потому что для нас это самая главная задача – сберечь память о наших дедах, прадедах", - отметил спикер Госдумы.
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