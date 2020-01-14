В РПЦ собрали 18 тысяч подарков и 3 млн рублей для нуждающихся

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" собрала 18 тысяч подарков и 3 млн рублей для нуждающихся к празднику Рождества Христова, акция "Дари радость на Рождество!" прошла с 9 декабря до 6 января, сообщают в пресс-службе организации.

"Завершилась ежегодная акция "Дари радость на Рождество!" - мы собрали более 18 тысяч подарков, а также более 3 миллионов рублей на помощь тем, кто оказался в беде. В прошлом году удалось подарить более 16 тысяч рождественских подарков. А всего за 9 лет существования акции служба "Милосердие" вручила почти 290 тысяч подарков", - говорится в сообщении.

Среди подарков - сладкие наборы и книги, вещи для тяжелобольных людей: кислородные концентраторы, лечебное питание, специальные простыни для лежачих пациентов. Дети получили игрушки, а "пожилые одинокие люди были особенно рады теплой одежде".

Чтобы подарки не повторялись, организаторы предложили их "забронировать" на сайте dari.miloserdie.ru, купить и отвезти в пункт сбора. Также принять участие в акции можно было совершив пожертвование через SMS.

"Опыт службы "Милосердие" показал, что для нуждающегося человека самые простые вещи – уже подарок. Наши подопечные – пожилые люди и дети, одинокие и семейные, те, кто оказался в беде. Многим из них нужны элементарные вещи: постельное белье, полотенца, посуда. Но еще больше людям нужно наше тепло, и эта акция – простой способ его подарить", - отмечают организаторы.