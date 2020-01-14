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Религия и мировоззрение
2020-01-14T12:53+0300
https://ria.ru/20200114/1563396867.html
В РПЦ собрали 18 тысяч подарков и 3 млн рублей для нуждающихся
https://cdn23.img.ria.ru/images/156265/54/1562655422_0:260:3177:2047_1036x0_80_0_0_4f9bd9fdb302eadf64084128ab17695e.jpg
РИА Новости

В РПЦ собрали 18 тысяч подарков и 3 млн рублей для нуждающихся

12:52 14.01.2020 (обновлено: 12:53 14.01.2020)
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© Depositphotos / metalmausБелка с новогодними подарками
Белка с новогодними подарками
© Depositphotos / metalmaus
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" собрала 18 тысяч подарков и 3 млн рублей для нуждающихся к празднику Рождества Христова, акция "Дари радость на Рождество!" прошла с 9 декабря до 6 января, сообщают в пресс-службе организации.
"Завершилась ежегодная акция "Дари радость на Рождество!" - мы собрали более 18 тысяч подарков, а также более 3 миллионов рублей на помощь тем, кто оказался в беде. В прошлом году удалось подарить более 16 тысяч рождественских подарков. А всего за 9 лет существования акции служба "Милосердие" вручила почти 290 тысяч подарков", - говорится в сообщении.
Среди подарков - сладкие наборы и книги, вещи для тяжелобольных людей: кислородные концентраторы, лечебное питание, специальные простыни для лежачих пациентов. Дети получили игрушки, а "пожилые одинокие люди были особенно рады теплой одежде".
Чтобы подарки не повторялись, организаторы предложили их "забронировать" на сайте dari.miloserdie.ru, купить и отвезти в пункт сбора. Также принять участие в акции можно было совершив пожертвование через SMS.
"Опыт службы "Милосердие" показал, что для нуждающегося человека самые простые вещи – уже подарок. Наши подопечные – пожилые люди и дети, одинокие и семейные, те, кто оказался в беде. Многим из них нужны элементарные вещи: постельное белье, полотенца, посуда. Но еще больше людям нужно наше тепло, и эта акция – простой способ его подарить", - отмечают организаторы.
Православная служба помощи "Милосердие" - крупнейшее объединение церковных социальных проектов помощи нуждающимся. Ежегодно помощь от организации получают около 30 тысяч человек. Служба была открыта в 1991 году и функционирует благодаря пожертвованиям. В "Милосердии" ведут 26 проектов, среди которых патронажный уход на дому и в больницах, "Ангар спасения" для бездомных, "Дом для мамы", где помогают беременным и родившим женщинам в сложной ситуации, Свято-Димитриевский детский центр, Свято-Спиридоньевская богадельня для пожилых немощных людей. Подопечными службы "Милосердие" помогают медики, юристы, психологи и соцработники.
Автобус Милосердия
17 ноября 2019, 07:03Религия и мировоззрение
Первый "медицинский" "Автобус милосердия" появился в Петербурге
621003
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Религия и мировоззрениеБлаготворительностьНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскварелигияОбщество
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