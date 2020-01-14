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2020-01-14T13:04+0300
https://ria.ru/20200114/1563396608.html
Богданов обсудил с послом Италии ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Италии ситуацию в Ливии

12:46 14.01.2020 (обновлено: 13:04 14.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Италии в Москве Паскуале Терраччано ситуацию в Ливии с акцентом на ход подготовки международной конференции в Берлине, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, встреча Богданова с послом Италии состоялась 14 января.
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"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в Ливии и вокруг нее с акцентом на ход подготовки международной конференции в Берлине. В этом контексте итальянская сторона была проинформирована об итогах состоявшихся 13 января в Москве межливийских мирных переговоров", - отметили в министерстве.
Конференции по Ливии в Берлине запланирована на 19 января.
В понедельник в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Основными вопросами стали параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
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Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарМихаил БогдановМИД РФЕвросоюзМуаммар КаддафиМоскваЛивияООНБерлин (город)В мире
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