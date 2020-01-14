Французское бюро опровергло отправку черных ящиков украинского Boeing

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

© Sputnik / Mazyar Asadi На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. "Черные ящики" с "Черные ящики" с разбившегося под Тегераном украинского самолета не будут отправлены во Францию , расшифровывать их будут на Украине, сообщили РИА Новости во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили в ходе пресс-конференции сообщил, что иранские власти отправили для расшифровки во Францию "черный ящик" с разбившегося под Тегераном украинского лайнера.

"Нет, нет, это неправда, я не подтверждаю эту информацию", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявление иранской стороны.

По его словам, "план прежний: отправиться на Украину и работать там". "Может он (план) и поменялся, но, в любом случае, ящики не отправляются во Францию, это неправда", - добавил представитель BEA.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.