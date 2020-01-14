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Володин открыл весеннюю сессию Госдумы
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РИА Новости

Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

12:36 14.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник открыл весеннюю сессию нижней палаты парламента.
"Весенняя сессия, как вы видите по погоде, у нас впервые с вами название сессии соответствует погодным условиям, потому что сессия называется весенняя, а мы с вами начинаем ее в январе, во время минусовых температур, сугробов. Вот впервые за все время, наверное, с момента работы Государственной Думы, у нас с вами весенняя сессия соответствует погоде, которая нас балует", - сказал Володин.
Он отметил, что депутатам предстоит в ходе весенней сессии рассмотреть и текущие вопросы, и обеспечить приоритетное внимание реализации посланию президента, а также законопроектам для развития экономики.
"Весенняя сессия 2020 года объявляется открытой", - сказал Володин.
После того, как председатель ГД объявил об открытии весенней сессии, парламентарии, поднявшись с мест, исполнили гимн Российской Федерации.
Здание Государственной Думы РФ
10 января, 03:10
Пленарное заседание Госдумы перенесут из-за послания президента
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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