Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

"Весенняя сессия, как вы видите по погоде, у нас впервые с вами название сессии соответствует погодным условиям, потому что сессия называется весенняя, а мы с вами начинаем ее в январе, во время минусовых температур, сугробов. Вот впервые за все время, наверное, с момента работы Государственной Думы, у нас с вами весенняя сессия соответствует погоде, которая нас балует", - сказал Володин.