Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник открыл весеннюю сессию нижней палаты парламента.
"Весенняя сессия, как вы видите по погоде, у нас впервые с вами название сессии соответствует погодным условиям, потому что сессия называется весенняя, а мы с вами начинаем ее в январе, во время минусовых температур, сугробов. Вот впервые за все время, наверное, с момента работы Государственной Думы, у нас с вами весенняя сессия соответствует погоде, которая нас балует", - сказал Володин.
Он отметил, что депутатам предстоит в ходе весенней сессии рассмотреть и текущие вопросы, и обеспечить приоритетное внимание реализации посланию президента, а также законопроектам для развития экономики.
"Весенняя сессия 2020 года объявляется открытой", - сказал Володин.
После того, как председатель ГД объявил об открытии весенней сессии, парламентарии, поднявшись с мест, исполнили гимн Российской Федерации.
10 января, 03:10Пленарное заседание Госдумы перенесут из-за послания президента