Посольство оценило ситуацию после извержения вулкана на Филиппинах

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020

© AP Photo / Bullit Marquez Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Посольство Посольство России на Филиппинах пока не получало жалоб и обращений от российских туристов на фоне задержек рейсов в аэропорту столицы страны после извержения вулкана Тааль.

Как сообщили РИА Новости в посольстве, на настоящий момент жалоб и обращений от туристов в российское посольство не поступало. "Единственный звонок сегодня поступил от российской гражданки, которая вылетала рейсом китайской авиакомпании в Гуаньчжоу. Ее рейс вчера задержали, и ближайшие билеты были на 19 число. Но, насколько я понимаю, она решает вопрос ее отправки в Москву самостоятельно с авиакомпанией", - сообщили в представительстве.

"В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Вчера, действительно, пассажиры застревали в аэропорту, многие рейсы были отложены, то есть порядка 600 рейсов было задержано. В настоящее время авиакомпании начали осуществление своих рейсов, потихоньку начинают отправлять пассажиров в разных направлениях", - сказали агентству в посольстве.

По данным диппредставительства, "безусловно, народу в аэропорту много, и те люди, которые не улетели вчера, ждут своих рейсов сегодня, то есть некоторые действительно застряли". "Но все зависит от авиакомпаний, многие предоставляют отели. По мере наполняемости самолетов они вылетают", - сообщили там.

Посольство РФ настоятельно рекомендует выезжающим пассажирам проверять статус рейсов и просит взаимодействовать с представителями авиакомпаний.

Ранее портал Rappler со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) сообщил, что вулкан Тааль на Филиппинах сохраняет активность и за последние сутки выбросил столб пепла на высоту почти 2 тысяч метров, а фонтаны лавы - на высоту до 500 метров.

В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале и рекомендовал провести полную эвакуацию с территорий, прилегающих к вулкану. Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.