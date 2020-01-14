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https://ria.ru/20200114/1563396018.html
Посольство оценило ситуацию после извержения вулкана на Филиппинах
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РИА Новости

Посольство оценило ситуацию после извержения вулкана на Филиппинах

12:33 14.01.2020 (обновлено: 12:44 14.01.2020)
1312
© AP Photo / Bullit MarquezИзвержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
© AP Photo / Bullit Marquez
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах пока не получало жалоб и обращений от российских туристов на фоне задержек рейсов в аэропорту столицы страны после извержения вулкана Тааль.
Как сообщили РИА Новости в посольстве, на настоящий момент жалоб и обращений от туристов в российское посольство не поступало. "Единственный звонок сегодня поступил от российской гражданки, которая вылетала рейсом китайской авиакомпании в Гуаньчжоу. Ее рейс вчера задержали, и ближайшие билеты были на 19 число. Но, насколько я понимаю, она решает вопрос ее отправки в Москву самостоятельно с авиакомпанией", - сообщили в представительстве.
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах. 13 января 2020
Вчера, 14:06Туризм
АТА: туристы едут на Филиппины несмотря на извержение вулкана
"В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Вчера, действительно, пассажиры застревали в аэропорту, многие рейсы были отложены, то есть порядка 600 рейсов было задержано. В настоящее время авиакомпании начали осуществление своих рейсов, потихоньку начинают отправлять пассажиров в разных направлениях", - сказали агентству в посольстве.
По данным диппредставительства, "безусловно, народу в аэропорту много, и те люди, которые не улетели вчера, ждут своих рейсов сегодня, то есть некоторые действительно застряли". "Но все зависит от авиакомпаний, многие предоставляют отели. По мере наполняемости самолетов они вылетают", - сообщили там.
Посольство РФ настоятельно рекомендует выезжающим пассажирам проверять статус рейсов и просит взаимодействовать с представителями авиакомпаний.
Пеплопад и вулканические молнии: извержение Тааля на Филиппинах
Вчера, 15:08
Пеплопад и вулканические молнии: извержение Тааля на ФилиппинахВулкан Тааль выпустил столб пепла на острове Лусон, в 50 км южнее от Манилы в воскресенье 12 декабря. Высота пепельного столба достигла одного километра. Извержение сопровождалось очень редким явлением – короной вулканических молний.
Ранее портал Rappler со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) сообщил, что вулкан Тааль на Филиппинах сохраняет активность и за последние сутки выбросил столб пепла на высоту почти 2 тысяч метров, а фонтаны лавы - на высоту до 500 метров.
В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале и рекомендовал провести полную эвакуацию с территорий, прилегающих к вулкану. Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.
Пепел и молнии: извержение вулкана Тааль на Филиппинах
© REUTERS / Eloisa Lopez

Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо километровый столб пепла.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
1 из 12

Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо километровый столб пепла.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© AP Photo / Bogie Calupitan

В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.

Молния во время извержения вулкана Таал недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
2 из 12

В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.

© AP Photo / Bogie Calupitan
© REUTERS / Eloisa Lopez

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.

Эвакуация жителей Батангаса в Филиппинах. 13 января 2020
3 из 12

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© Ted Aljibe

В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
4 из 12

В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.

© Ted Aljibe
© AP Photo / Aaron Favila

Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.

Пепел от извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
5 из 12

Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.

© AP Photo / Aaron Favila
© AP Photo / Aaron Favila

Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.

Петух покрытый пеплом от извержения вулкана Таал в провинции Кавит, Филиппины. 13 января 2020
6 из 12

Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.

© AP Photo / Aaron Favila
© AP Photo / Jogs Danao

Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
7 из 12

Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.

© AP Photo / Jogs Danao
© AP Photo / Aaron Favila

Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
8 из 12

Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.

© AP Photo / Aaron Favila
© REUTERS / Eloisa Lopez

Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.

Жители, проживающие вблизи извергающегося вулкана Таал эвакуируются. 13 января 2020 года
9 из 12

Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© AP Photo / Bullit Marquez

Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
10 из 12

Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.

© AP Photo / Bullit Marquez
© AP Photo / Aaron Favila

В провинции Батангас объявлен режим бедствия.

Жители, проживающие вблизи извергающегося вулкана Таал эвакуируются. 13 января 2020 года
11 из 12

В провинции Батангас объявлен режим бедствия.

© AP Photo / Aaron Favila
© AP Photo / Aaron Favila

Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
12 из 12

Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.

© AP Photo / Aaron Favila
1 из 12

Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо километровый столб пепла.

© REUTERS / Eloisa Lopez
2 из 12

В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.

© AP Photo / Bogie Calupitan
3 из 12

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.

© REUTERS / Eloisa Lopez
4 из 12

В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.

© Ted Aljibe
5 из 12

Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.

© AP Photo / Aaron Favila
6 из 12

Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.

© AP Photo / Aaron Favila
7 из 12

Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.

© AP Photo / Jogs Danao
8 из 12

Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.

© AP Photo / Aaron Favila
9 из 12

Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.

© REUTERS / Eloisa Lopez
10 из 12

Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.

© AP Photo / Bullit Marquez
11 из 12

В провинции Батангас объявлен режим бедствия.

© AP Photo / Aaron Favila
12 из 12

Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.

© AP Photo / Aaron Favila
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