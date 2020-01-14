Треть регионов запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Треть регионов Треть регионов РФ на законодательном уровне уже запретили продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним, еще столько же заявили о намерении сделать это в ближайшее время, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Наталья Костенко

"Наш мониторинг показал, что в трети регионов никотиносодеражащие смеси уже находятся под запретом. Первыми откликнулись на нашу просьбу Белгородская, Нижегородская и Оренбургская области, там запрет введен с середины декабря. Ряд регионов находятся на стадии принятия или доработки документа. Это отличная новость", - сказала Костенко.

Кроме того, она рассказала, что, учитывая масштабы данной проблемы, охватившей все регионы, попросила губернаторов не дожидаться принятия федерального закона, а как можно скорее приступить к разработке и принятию региональных законов о запрете продажи таких продуктов подросткам.

Депутат отметила важность того, чтобы МВД в этой ситуации проявило бдительность и приняло повышенные меры контроля по пресечению продажи детям запрещенных смесей. Она также выразила надежду, что поручение председателя правительства и лидера партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева о принятии полного запрета на торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории ЕврАзЭс в максимально короткие сроки будет реализовано.