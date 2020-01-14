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Треть регионов запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним
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РИА Новости

Треть регионов запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним

12:33 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Продажа сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Треть регионов РФ на законодательном уровне уже запретили продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним, еще столько же заявили о намерении сделать это в ближайшее время, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Наталья Костенко.
"Наш мониторинг показал, что в трети регионов никотиносодеражащие смеси уже находятся под запретом. Первыми откликнулись на нашу просьбу Белгородская, Нижегородская и Оренбургская области, там запрет введен с середины декабря. Ряд регионов находятся на стадии принятия или доработки документа. Это отличная новость", - сказала Костенко.
Продажа сигарет
10 января, 16:31
Эксперт оценил последствия запрета никотиновых смесей
Кроме того, она рассказала, что, учитывая масштабы данной проблемы, охватившей все регионы, попросила губернаторов не дожидаться принятия федерального закона, а как можно скорее приступить к разработке и принятию региональных законов о запрете продажи таких продуктов подросткам.
Депутат отметила важность того, чтобы МВД в этой ситуации проявило бдительность и приняло повышенные меры контроля по пресечению продажи детям запрещенных смесей. Она также выразила надежду, что поручение председателя правительства и лидера партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева о принятии полного запрета на торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории ЕврАзЭс в максимально короткие сроки будет реализовано.
Ранее Костенко неоднократно обращала внимание на проблему распространения никотиносодержащих смесей. По ее словам, она работает над собственным законопроектом, целью которого дать определение никотиносодержащей продукции, а также пресечь ее продажу и пропаганду. Кроме того, она направляла обращение в ФАС с просьбой проверить, на каком основании производители никотиновых смесей используют товарные знаки известных сладостей.
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Наталья КостенкоГосдума РФРоссияОбщество
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