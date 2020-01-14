В Белгородской области спасли кошку, застрявшую в трубе в школе

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Помощь белгородских спасателей понадобилась во вторник кошке, которая залезла в металлическую трубу в подвале школы и не смогла самостоятельно оттуда вылезти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Звонок с просьбой оказать помощь животному раздался в пожарно-спасательной части №8 города Губкин в 08.51. К сотрудникам МЧС обратились работники школы, которые сообщили, что в подвале учебного заведения в металлической трубе застряла кошка", - рассказал собеседник агентства.
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По словам очевидцев, кошка угодила в трубу после того, как её испугали собаки. Труба внутри подвала упиралась в цементную кладку, а потому, забравшись в узкую металлическую ловушку, кошка уже не могла выбраться самостоятельно.
"Сотрудники пожарно-спасательной части, прибыв к месту вызова, с особой осторожностью, чтобы не причинить вреда "пострадавшей", с помощью лома и кувалды демонтировали часть цементной кладки и высвободили оказавшееся в ловушке животное", - заявил представитель ведомства.
Спасенную кошку пожарные передали работникам школы.
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