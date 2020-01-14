Голикова поручила проработать вопрос подведомственности органов опеки

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила подготовить предложения об определении единой подведомственности органов опеки и попечительства субъектов РФ, оценить риски, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минпросвещения России, Минтруду России с участием членов Совета и органов исполнительной власти субъектов РФ подготовить предложения по определению единой подведомственности органов опеки и попечительства субъектов РФ с оценкой возможных рисков и положительных эффектов", - говорится в протоколе.

Министерствам просвещения, труда и социальной защиты и здравоохранения также поручено подготовить предложения по изменению в нормативно правовые акты по регулированию вопросов содержания детей, не имеющих статуса детей-сирот, или детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах, а также использования имущества, закрепленного за такими детьми.

Согласно протоколу, Минпросвещения и Минтруду поручено проанализировать формы статистической отчетности для определения полноты и достаточности для выявления проблем социального сиротства. Также им поручено проработать вопрос о совершенствовании таких форм для более полного формирования картины социального сиротства, анализа причин лишения родительских прав, помещения детей в детдома по заявлениям родственников, уклонения от обязанностей по их воспитанию.

Членам совета, Минздраву, Минпросвещения и Минтруду также поручено представить предложения по организации межведомственного взаимодействия органов опеки и попечительства с организациями, оказывающими наркологическую и психиатрическую помощь, в части ресоциализации родителей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостями или психическими расстройствами.

Министерствам также поручено создать рабочую группу по анализу законодательства РФ в части норм, регулирующих вопросы лишения родительских прав, ограничения в таких правах, отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. Ведомствам предстоит в том числе проанализировать полномочия федеральных органов исполнительной власти. От рабочей группы также ждут предложений по изменению вышеуказанных норм и полномочий.