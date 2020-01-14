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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-14T12:22+0300
https://ria.ru/20200114/1563395591.html
Во Владивостоке открыли выставку китайской живописи
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РИА Новости

Во Владивостоке открыли выставку китайской живописи

12:22 14.01.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковВид Владивостока
Вид Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Во Владивостоке в честь наступления Нового года по китайскому лунному календарю устроили выставку китайской живописи.
В рамках выставки проводятся мастер-классы китайской каллиграфии. Они устроены правительством китайского города Суйфэньхэ, который граничит с Россией.
В минувшем году Суйфэньхэ провел 30 мероприятий культурного обмена с Россией. В наступающем году местные власти намерены провести еще больше мероприятий для дальнейшего содействия приграничным культурным обменам Китая и России.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайВладивостокРоссияВ мире
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