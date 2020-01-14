Во Владивостоке открыли выставку китайской живописи

В рамках выставки проводятся мастер-классы китайской каллиграфии. Они устроены правительством китайского города Суйфэньхэ, который граничит с Россией.

В минувшем году Суйфэньхэ провел 30 мероприятий культурного обмена с Россией. В наступающем году местные власти намерены провести еще больше мероприятий для дальнейшего содействия приграничным культурным обменам Китая и России.