Во Владивостоке открыли выставку китайской живописи

МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Во Владивостоке в честь наступления Нового года по китайскому лунному календарю устроили выставку китайской живописи.
В рамках выставки проводятся мастер-классы китайской каллиграфии. Они устроены правительством китайского города Суйфэньхэ, который граничит с Россией.
В минувшем году Суйфэньхэ провел 30 мероприятий культурного обмена с Россией. В наступающем году местные власти намерены провести еще больше мероприятий для дальнейшего содействия приграничным культурным обменам Китая и России.