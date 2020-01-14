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Культура
2020-01-14T23:22+0300
https://ria.ru/20200114/1563395575.html
"Как же Тилль?": Лобода отправилась в отпуск с грузинским модельером
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РИА Новости

"Как же Тилль?": Лобода отправилась в отпуск с грузинским модельером

23:22 14.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украсинская певица Светлана Лобода опубликовала в инастаграме совместную фотографию с грузинским модельером Анзором Тетрадзе (Биччола), с которым сейчас отдыхает в Мексике.
"А мне летать...а нам летать охота", — написала исполнительница.
Светлана Лобода поставила хэштег "лучшие друзья", а позже опубликовала сторис с дочками Евой и Тильдой, доказав, что это еще и семейный отдых.
Однако некоторые пользователи все равно начали писать о романе между дизайнером и певицей, а переживать за фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого давно считают возлюбленным поп-звезды.
"А как же Тилль?" — спросила @im_naida_.
"Ого! Жених?" — присоединилась к обсуждению @tanechka_._._.
"Прекрасный мужчина, так держать", — заявила @marina_serdtseva_.
Знаменитости пока никак не прокомментировали слова поклонников.
Певица Loboda
18 октября 2019, 15:22
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КультураНовости культурыШоу-бизнесТилль ЛиндеманнНовости - ТуризмСветлана ЛободаRammsteinМексика
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