На заводе ГАЗ произошел пожар

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Небольшой пожар возник во вторник на покрасочном участке литейного цеха Небольшой пожар возник во вторник на покрасочном участке литейного цеха Горьковского автомобильного завода , никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В 10.25 поступило сообщение о возгорании на покрасочном участке литейного цеха №4 на автозаводе ГАЗ. Площадь пожара составила 8 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет, эвакуация не понадобилась.