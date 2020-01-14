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На заводе ГАЗ произошел пожар
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РИА Новости

На заводе ГАЗ произошел пожар

12:17 14.01.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожарные
Пожарные
© РИА Новости / Николай Хижняк
Пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Небольшой пожар возник во вторник на покрасочном участке литейного цеха Горьковского автомобильного завода, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 10.25 поступило сообщение о возгорании на покрасочном участке литейного цеха №4 на автозаводе ГАЗ. Площадь пожара составила 8 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Работа пожарных
10:24
В Хабаровске произошел пожар на заброшенной птицефабрике
По его словам, пострадавших нет, эвакуация не понадобилась.
ГАЗ – крупнейшее предприятие российского автомобилестроения, входящее в состав автомобилестроительного холдинга "Группа ГАЗ". Завод сегодня выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, свыше 300 видов спецтехники, а также автокомпоненты. Самые популярные автомобильные бренды завода – "ГАЗель", "Соболь", "Валдай" и "Садко".
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Группа ГАЗНижний НовгородПроисшествия
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