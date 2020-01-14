СК завел дело после травмирования челябинского школьника петардой

ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после получения травмы 10-летним школьником в Следствие возбудило уголовное дело после получения травмы 10-летним школьником в Челябинской области , у которого в руках взорвалась петарда, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Как сообщало ГУМВД России по региону, 13 января в поселке Красногорский Еманжелинского района ребенок 2009 года рождения получил травму руки, по предварительным данным, в результате взрыва петарды. По данным СК, мальчик был доставлен в лечебное учреждение.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По предварительным данным, мальчик купил в торговом павильоне петарды. После того, как он поджег петарду, она взорвалась у него в руке", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела взято на контроль и.о. руководителя следственного управления, уточняется в сообщении.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, учащийся 4-го класса вместе с другом-третьеклассником после занятий в школе купили в киоске две петарды. Около горки друг зажег петарду и бросил на землю, где она взорвалась, а второй школьник бросить петарду не успел – она взорвалась в руке. В скорую помощь поселка Красногорского школьника доставил прохожий.