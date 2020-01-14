Голикова поручила обсудить проект закона о донорстве костного мозга

На марафоне "Достучаться до сердец" можно стать донором костного мозга

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и руководителю группы "Медицина и фармацевтика" Петру Родионову обсудить доработку законопроекта, касающегося донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток и их трансплантации, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно протоколу, Минздраву также поручено доложить Совету о статусе региональных программ развития паллиативной помощи, а также о необходимости совершенствования нормативной правовой базы в связи с реализацией таких программ.

На первом заседании Совета в феврале 2020 года планируется рассмотреть результаты индивидуального освидетельствования граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, проведенного специалистами ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрава России, а также проблемные вопросы разработки законопроекта по распределительной опеке, следует из протокола.