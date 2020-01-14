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Голикова поручила обсудить проект закона о донорстве костного мозга
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РИА Новости

Голикова поручила обсудить проект закона о донорстве костного мозга

12:14 14.01.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовНа марафоне "Достучаться до сердец" можно стать донором костного мозга
На марафоне Достучаться до сердец можно стать донором костного мозга
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и руководителю группы "Медицина и фармацевтика" Петру Родионову обсудить доработку законопроекта, касающегося донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток и их трансплантации, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Согласно протоколу, Минздраву также поручено доложить Совету о статусе региональных программ развития паллиативной помощи, а также о необходимости совершенствования нормативной правовой базы в связи с реализацией таких программ.
На первом заседании Совета в феврале 2020 года планируется рассмотреть результаты индивидуального освидетельствования граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, проведенного специалистами ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрава России, а также проблемные вопросы разработки законопроекта по распределительной опеке, следует из протокола.
Минюсту РФ поручено подготовить и представить на рассмотрение доклад о ситуации с разработкой законопроекта, регулирующего вопросы распределительной опеки.
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Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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