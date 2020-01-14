Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- член Совета Федерации Олег МОРОЗОВ;
- доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг МИРЗАЯН;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Катастрофа украинского пассажирского "Боинга" объясняется результатом серии трагических ошибок и совпадений. Но сама она вызвала столь серьезные международные политические последствия, что многие наблюдатели подозревают преступный замысел и заговор. Тем более что официальные власти пока не могут внятно ответить на вопросы, почему был задержан вылет самолета и почему он уклонился от маршрута и попал в опасную зону.
Дестабилизировалась общественная ситуация в Иране, что очень на руку Вашингтону. Отвлечено внимание от военных и политических неудач в Иране. При этом противники Трампа внутри США получили новые аргументы. Нанесен мощный удар по престижу Корпуса стражей Исламской революции, что может ослабить влияние Тегерана в Ираке, Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Обострилась и политическая борьба на Украине – местные "ястребы" пытаются найти в трагедии "русский след".
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- член Совета Федерации Олег МОРОЗОВ;
- доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг МИРЗАЯН;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Катастрофа украинского пассажирского "Боинга" объясняется результатом серии трагических ошибок и совпадений. Но сама она вызвала столь серьезные международные политические последствия, что многие наблюдатели подозревают преступный замысел и заговор. Тем более что официальные власти пока не могут внятно ответить на вопросы, почему был задержан вылет самолета и почему он уклонился от маршрута и попал в опасную зону.
Дестабилизировалась общественная ситуация в Иране, что очень на руку Вашингтону. Отвлечено внимание от военных и политических неудач в Иране. При этом противники Трампа внутри США получили новые аргументы. Нанесен мощный удар по престижу Корпуса стражей Исламской революции, что может ослабить влияние Тегерана в Ираке, Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Обострилась и политическая борьба на Украине – местные "ястребы" пытаются найти в трагедии "русский след".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/