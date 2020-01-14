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Кот Виктор похудеет на полтора килограмма и полетит в Казань
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РИА Новости

Кот Виктор похудеет на полтора килограмма и полетит в Казань

12:00 14.01.2020 (обновлено: 12:04 14.01.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкМихаил Галин с котом Виктором
Михаил Галин с котом Виктором
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Михаил Галин с котом Виктором. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Толстый кот Виктор из Владивостока сможет посетить Казань только похудев на 1,5 килограмма, сообщил РИА Новости хозяин кота Михаил Галин.
Галина и его питомца пригласил в Казань председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. "Ждем вас с бро в Казани! Коты здесь, как видите, не только не "багаж", но и целая история. Мы тут пообщались, самые удобные билеты вам с радостью предоставит татарстанский туроператор", - написал Иванов в соцсетях.
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Михаил Галин решил принять приглашение, но в беседе с РИА Новости отметил, что коту Виктору необходимо похудеть ещё на 1,5 килограмма. "Пока нет такой возможности (полететь в Казань - ред.), хотя Виктор уже похудел на 500 граммов и сейчас весит 8 кило", - рассказал РИА Новости Галин. По его словам, правила перевозки остаются прежними, поэтому коту необходимо еще похудеть.
"Если министерство туризма еще будет радо нас видеть к тому времени, когда кот похудеет, то мы с удовольствием посетим Казань. Как сказали (мне) в Министерстве туризма, татарское гостеприимство не имеет срока годности, поэтому они будут ждать нас в любое время", - сказал хозяин кота Виктора.
В начале ноября Галин рассказал в Facebook, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж.
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Бро ‒ не багаж! Коты в России больше, чем… в других местахСтрах, горькая обида. Озарение, хитрость, преодоление ‒ и счастливый (почти) финал. Разыгравшаяся на российских авиалиниях драма была бы достойна пера Шекспира. Если бы среди котов нашелся свой Шекспир. За неимением такового за дело взялся Рунет.
Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.
История с толстым котом вызвала общественный резонанс. Пользователи Сети разделились на тех, кто поддержал поступок Михаила, и тех, кто посчитал его неприемлемым. За хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов, который попросил "Аэрофлот" вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.
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16 декабря 2019, 08:00Туризм
Кот Виктор отдыхает! Странные вещи и звери на борту самолета
1052002
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ТуризмНовости - ТуризмМихаил ГалинАэрофлотГосдума РФШереметьево (аэропорт)КазаньОбщество
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