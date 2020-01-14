В Тюменской области девушка насмерть сбила школьника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Девушка за рулем автомобиля "Лада Приора" в деревне Шашова во вторник насмерть сбила 7-летнего мальчика, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.
"Трагедия произошла сегодня в деревне Шашова Упоровского района. Мальчик семи лет, по предварительным данным, рано утром шел на остановку школьного автобуса… и был сбит автомобилем "Лада Приора". По свидетельству водителя, мальчик неожиданно побежал через дорогу в месте, где нет пешеходного перехода", - говорится в сообщении.
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За рулем автомобиля находилась девушка 1997 года рождения, ее водительский стаж составляет полгода. В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы и скончался на месте. Водитель "Лады Приоры" не пострадала.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, уточняет госавтоинспекция.