В Тюменской области девушка насмерть сбила школьника

"Трагедия произошла сегодня в деревне Шашова Упоровского района. Мальчик семи лет, по предварительным данным, рано утром шел на остановку школьного автобуса… и был сбит автомобилем "Лада Приора". По свидетельству водителя, мальчик неожиданно побежал через дорогу в месте, где нет пешеходного перехода", - говорится в сообщении.