В Новороссийске подростка, сжегшего собутыльника, признали невменяемым

КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Подросток из Новороссийска, который сжег собутыльника из-за запачканного дивана, признан невменяемым, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Новороссийские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве в феврале 2019 года.
"На тот момент 16-летний молодой человек распивал спиртные напитки со своим 31-летним знакомым… Вечером мужчина уснул на диване, расположенном в пристройке к дому, и испачкал его. Увидев это, несовершеннолетний попытался разбудить гостя, но не смог. После этого подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью одежду мужчины и поджег", - сообщается в релизе.
6 ноября 2018, 16:30На Алтае в школе искусств подросток убил двух собутыльников брусом
По данным следствия, парень, испугавшись, потушил одежду и тело мужчины и вытащил его во двор. Там потерпевшего обнаружила мать несовершеннолетнего, которая и вызвала медиков. Через несколько дней мужчина скончался.
"По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что молодой человек страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими. Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении несовершеннолетнего принудительных мер медицинского характера направлены в суд", - отмечается в релизе.
18 сентября 2019, 09:58В Казани пришедшего в класс с пистолетом школьника признали невменяемым