В Новороссийске подростка, сжегшего собутыльника, признали невменяемым

Новороссийские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве в феврале 2019 года.

"На тот момент 16-летний молодой человек распивал спиртные напитки со своим 31-летним знакомым… Вечером мужчина уснул на диване, расположенном в пристройке к дому, и испачкал его. Увидев это, несовершеннолетний попытался разбудить гостя, но не смог. После этого подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью одежду мужчины и поджег", - сообщается в релизе.

По данным следствия, парень, испугавшись, потушил одежду и тело мужчины и вытащил его во двор. Там потерпевшего обнаружила мать несовершеннолетнего, которая и вызвала медиков. Через несколько дней мужчина скончался.