Комитет Госдумы по обороне даст оценку ситуации на Ближнем Востоке

"Послезавтра будем рассматривать ситуацию на Ближнем Востоке. В том числе и какие-то будем готовить рекомендации. Мы на комитете сформулируем задачи, которые необходимо будет осмыслить. Это будет, я думаю, наша оценка сложившейся ситуации и предполагаемые варианты решения", - сказал Шаманов.