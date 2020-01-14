Комитет Госдумы по обороне даст оценку ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне проанализирует ситуацию на Ближнем Востоке и подготовит возможные варианты выхода из кризиса, сообщил журналистам глава комитета Владимир Шаманов.
"Послезавтра будем рассматривать ситуацию на Ближнем Востоке. В том числе и какие-то будем готовить рекомендации. Мы на комитете сформулируем задачи, которые необходимо будет осмыслить. Это будет, я думаю, наша оценка сложившейся ситуации и предполагаемые варианты решения", - сказал Шаманов.
Он также назвал действия президента США Дональда Трампа, принявшего решение по устранению иранского генерала Касема Сулеймани, неправомочными.
"Набирает обороты скандал. Президент США принял неправомочное решение на применение силы против официального представителя государства. Это получило широкую реакцию как в рамках ООН, так и среди глав государств, в том числе и у нас оценку дал президент, представители министерства обороны и министерства иностранных дел", - добавил парламентарий.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.