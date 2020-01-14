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Культура
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Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского фестиваля в 2020 году
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РИА Новости

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского фестиваля в 2020 году

12:31 14.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Спайк Ли на фотосессии победителей в рамках церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
Режиссер Спайк Ли на фотосессии победителей в рамках церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американский режиссер Спайк Ли возглавит международное жюри Каннского кинофестиваля в 2020 году, сообщает пресс-служба смотра.
Международный Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая в 73-й раз. Президентом жюри в этом году выбрали американского режиссера, продюсера, сценариста Спайка Ли, автора фильмов "Делай как надо!", "Не пойман - не вор", "Черный клановец".
"В 62 года этот кинематографист, создавший множество картин, стал культовой персоной. В своем творчестве он поднимает серьезные вопросы современности и никогда не забывает о том, чтобы делать публику более осведомленной", - отметили в пресс-службе.
Имена остальных членов жюри станут известны в середине апреля.
"Когда я получил звонок с предложением стать президентом каннского жюри в этом году, я был потрясен, счастлив и очень горд одновременно. Каннский кинофестиваль... имел огромное влияние на мою карьеру. Можно с легкость сказать, что именно этот смотр изменил траекторию того направления, по которому я начал двигаться в мировом кинематографе", — сказал Ли, чьи слова привели в пресс-службе фестиваля.
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