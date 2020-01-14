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РИА Наука
2020-01-14T14:40+0300
https://ria.ru/20200114/1563393753.html
Ученые нашли способ предотвратить ожирение
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РИА Новости

Ученые нашли способ предотвратить ожирение

11:45 14.01.2020 (обновлено: 14:40 14.01.2020)
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© Fotolia / OllyМужчина с избыточным весом
Мужчина с избыточным весом
© Fotolia / Olly
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ученые обнаружили, что блокирование клеточного рецептора AHR позволяет не только предотвратить, но и обратить вспять ожирение. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Obesity.
Ожирение, признанное глобальной эпидемией, напрямую связано с развитием таких онкологических заболеваний, как рак молочной железы, толстой кишки и поджелудочной железы. Поэтому поиском средств борьбы с ожирением занимаются в том числе врачи-онкологи.
Специалисты из Центра исследования рака Медицинского центра Дартмут-Хичкок в штате Нью-Гемпшир (США) обнаружили, что рецептор AHR, присутствующий практически во всех клетках и отвечающий в первую очередь за обнаружение широкого спектра токсических веществ, также играет важную роль в обмене веществ в организме.
Блокирование AHR не только предотвращало, но и устраняло ожирение и стеатоз печени у мышей без видимых побочных эффектов.
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"Мы провели эксперименты, показывающие, что, когда к диете с высоким содержанием жиров добавляли препарат под названием NF, который блокирует AHR, мыши не становились жирнее тех, которые были на контрольной диете с низким содержанием жиров, — приводятся в пресс-релизе медицинского центра слова руководителя исследования Крэйга Томлинсона (Craig Tomlinson). — В течение того же периода времени мыши на диете с высоким содержанием жиров без NF стали очень тучными. Никаких вредных эффектов от приема препарата не наблюдалось".
На следующем этапе эксперимента ученые решили выяснить, можно ли, блокируя AHR с помощью NF, не только предотвратить ожирение, но и обратить его вспять.
"Мы взяли мышей, страдающих ожирением и находящихся на диете с высоким содержанием жиров, и половину из них переключили на питание с таким же высоким содержанием жиров, но включающее блокатор AHR. В течение следующих нескольких недель масса тела мышей, чей корм содержал NF, снизилась до уровня массы мышей, находящихся на диете с низким содержанием жира. Опять же, никаких побочных эффектов не наблюдалось", — объясняет Томлинсон.
Авторы изучили механизмы, лежащие в основе эффекта похудения, связанного с блокированием AHR, и обнаружили, что, будучи заблокированным, рецептор AHR в клетках печени и жировых клетках не индуцирует несколько ключевых генов, необходимых для накопления и синтеза жира.
"Немногие исследования показывают, как ожирение можно устранить с помощью медикаментозного лечения. Еще реже удается узнать лежащий в его основе клеточный механизм, — отмечает Томлинсон. — Мы понимаем, как блокировка AHR предотвращает и устраняет ожирение, и это может привести к появлению терапевтического метода лечения ожирения у людей".
В настоящее время авторы продолжают эксперименты, пытаясь выяснить, какие пищевые соединения, входящие в состав продуктов питания, активируют AHR, способствуя ожирению, и какую роль в этом играют кишечные бактерии.
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