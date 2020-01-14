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Счетная палата выявила проблемы в экспорте сырого леса из страны
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РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы в экспорте сырого леса из страны

11:45 14.01.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Счетная палата России выявила ряд проблем в вопросе экспорта сырого леса из страны, в том числе по декларированию его на таможне, сведения о нарушениях переданы в правоохранительные органы, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Кудрин рассказал о новом подходе в работе Счетной палаты, в соответствии с которым ведомство определило "стратегические темы, самые проблемные для страны", которыми занимается на протяжении одного-двух лет в течение нескольких проверок. К числу проблемных Кудрин отнес ситуацию с незавершенным строительством, а также с вывозом сырого леса.
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"Мы проанализировали всю цепочку от вырубки до экспорта и выявили ряд проблем, в том числе в таможенных органах по порядку декларирования этого леса. Эти нарушения мы отправили в правоохранительные органы. Сейчас ведется соответствующая работа", - сказал Кудрин.
Он также рассказал президенту о том, что в настоящее время идет обсуждение вопроса введения в оборот земель, которые пустуют или по которым не разграничены права собственности.
"Такие предложения Вы подписали в поручении правительству. Правительство вырабатывает сейчас программу вовлечения в оборот земельных ресурсов, потому что это фактор экономического роста", - добавил Кудрин.
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Алексей КудринСчетная палата РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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