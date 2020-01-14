Счетная палата выявила проблемы в экспорте сырого леса из страны

Президент РФ Владимир Путин и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи

Кудрин рассказал о новом подходе в работе Счетной палаты, в соответствии с которым ведомство определило "стратегические темы, самые проблемные для страны", которыми занимается на протяжении одного-двух лет в течение нескольких проверок. К числу проблемных Кудрин отнес ситуацию с незавершенным строительством, а также с вывозом сырого леса.

"Мы проанализировали всю цепочку от вырубки до экспорта и выявили ряд проблем, в том числе в таможенных органах по порядку декларирования этого леса. Эти нарушения мы отправили в правоохранительные органы. Сейчас ведется соответствующая работа", - сказал Кудрин.

Он также рассказал президенту о том, что в настоящее время идет обсуждение вопроса введения в оборот земель, которые пустуют или по которым не разграничены права собственности.