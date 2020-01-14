Круглый стол по итогам межливийских переговоров в Москве

Участники:
- председатель Российского комитета солидарности с народами Сирии и Ливии Сергей БАБУРИН;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ.
13 января в российской столице прошли межливийские переговоры под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции. В них приняли участие лидеры двух противоборствующих сторон в Ливии – глава признанного ООН Правительства национального согласия Фаез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.
По итогам переговоров глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что несколько сторон конфликта подписали итоговый документ, а Халифа Хафтар попросил дополнительное время.
Как следует расценивать итоги московской встречи по Ливии? Удастся ли сохранить режим прекращения огня между сторонами, который вступил в силу в полночь с 11 на 12 января в рамках предложенной президентами РФ и Турции 8 января инициативы? Состоится ли 19 января в Берлине встреча по Ливии? Какие шаги предпримут Россия и Турция, и какую роль Россия готова играть в разрешении ливийского кризиса?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Российского комитета солидарности с народами Сирии и Ливии Сергей БАБУРИН;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ.
13 января в российской столице прошли межливийские переговоры под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции. В них приняли участие лидеры двух противоборствующих сторон в Ливии – глава признанного ООН Правительства национального согласия Фаез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.
По итогам переговоров глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что несколько сторон конфликта подписали итоговый документ, а Халифа Хафтар попросил дополнительное время.
Как следует расценивать итоги московской встречи по Ливии? Удастся ли сохранить режим прекращения огня между сторонами, который вступил в силу в полночь с 11 на 12 января в рамках предложенной президентами РФ и Турции 8 января инициативы? Состоится ли 19 января в Берлине встреча по Ливии? Какие шаги предпримут Россия и Турция, и какую роль Россия готова играть в разрешении ливийского кризиса?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/