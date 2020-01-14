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Пресс-конференция замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова
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РИА Новости

Пресс-конференция замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова

11:37 14.01.2020
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20 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция шерпы России в БРИКС, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея РЯБКОВА, посвященная началу председательства России в межгосударственном объединении БРИКС в 2020 году.
В ходе пресс-конференции речь пойдет о приоритетах российского председательства и программе мероприятий "пятерки" в этом году.

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