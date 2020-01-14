Житель Забайкалья признался в расчленении девушки в Чите

"Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе генотипоскопическая, а также психолого-психиатрическая, согласно выводам которой обвиняемый признан способным отдавать отчет своим действиям. Мужчина признался в совершении инкриминируемого ему деяния", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый познакомился с девушкой 4 октября 2019 года и пригласил выпить в своей квартире. В этот же вечер во время ссоры он несколько раз ударил девушку и задушил руками, затем продолжил выпивать, а на следующий день расчленил тело и выбросил части на улицу и в реку, отмечают в ведомстве.