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Житель Забайкалья признался в расчленении девушки в Чите
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РИА Новости

Житель Забайкалья признался в расчленении девушки в Чите

11:36 14.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЧИТА, 14 янв - РИА Новости. Тридцативосьмилетний житель Дульдургинского района Забайкальского края признался в убийстве и расчленении 18-летней девушки в Чите, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Части расчлененного тела девушки жители города нашли 6 октября под окнами многоэтажки, в которой позже был задержан подозреваемый.
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"Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе генотипоскопическая, а также психолого-психиатрическая, согласно выводам которой обвиняемый признан способным отдавать отчет своим действиям. Мужчина признался в совершении инкриминируемого ему деяния", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый познакомился с девушкой 4 октября 2019 года и пригласил выпить в своей квартире. В этот же вечер во время ссоры он несколько раз ударил девушку и задушил руками, затем продолжил выпивать, а на следующий день расчленил тело и выбросил части на улицу и в реку, отмечают в ведомстве.
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Забайкальский крайЧитаПроисшествия
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